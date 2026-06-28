BNG presentará antes de fin de año una propuesta de status político para Galicia que reconozca su plurinacionalidad

La líder del BNG, Ana Pontón, en Pontevedra - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que su formación presentará antes de que finalice este año una propuesta de un nuevo estatus político para Galicia que reconozca la plurinacionalidad del Estado y la condición de nación del país, para dotarla de "herramientas más potentes" que le permitan mejorar la vida de la gente.

Tal y como ha trasladado el BNG en una nota de prensa, Pontón anunció en el aniversario del plebiscito del Estatuto de 1936, en Pontevedra, esta propuesta que buscará un nuevo estatus para Galicia que diga "sí" a que los gallegos puedan tomar aquellas decisiones que les afectan en su día a día "sin interferencias centralistas".

"Que diga sí a tener aquí, y no en Madrid, la llave de nuestros recursos económicos; y, en definitiva, que diga sí a Galicia, igual que este pueblo dijo sí hace 90 años a un nuevo marco político que abría la puerta a que gobernáramos nuestra propia tierra", ha subrayado.

En este sentido, la líder nacionalista ha denunciado que el actual Estatuto "ni siquiera se cumple", algo que atribuyó a unas fuerzas estatales "centralistas que no confían en el país". Además, ha recordado que, aunque la Constitución considera a Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas, en las últimas décadas vascos y catalanes han ampliado su autogobierno, mientras que los gallegos se han "quedado atrás".

"El PP, con su subordinación a Madrid, está convirtiendo a Galicia en una nacionalidad histórica de segunda", ha criticado, advirtiendo de que, mientras en los últimos años tanto Euskadi como Cataluña consiguieron 31 y 16 nuevas competencias, respectivamente, los gobiernos de Feijóo y Rueda solo han incorporado una en 17 años.

Un hecho que Pontón ha atribuido a que el PP "ni cree en el autogobierno ni quiere nuevas competencias", ya que prefiere que Madrid "decida por y en contra" de los gallegos. Así, ha citado como ejemplo el debate sobre la AP-9, debate en el cual los populares votaron en contra.

En este contexto, la líder del BNG ha afirmado que será su formación la fuerza política que impulse una agenda institucional y social para incrementar el peso político de Galicia y su capacidad de decisión.

Por un lado, el BNG reclamará el cumplimiento del actual Estatuto mediante la transferencia de más de 50 competencias ya recogidas en él, pero que siguen sin aplicarse, así como de aquellas que ya ejercen otras comunidades autónomas o cuyo traspaso cuenta con el respaldo del Parlamento gallego.

En segundo lugar y debido a que "la asunción de estas nuevas competencias no resolvería por sí sola todos los problemas de Galicia", el BNG pondrá sobre la mesa una propuesta de nuevo estatus político para el territorio, antes de que finalice el año.

'SÍ' A GALICIA

Durante la jornada, la portavoz nacional también ha recordado el 28 de junio de 1936, día en el que miles de gallegos acudieron a las urnas en el para decir 'sí' a Galicia y al autogobierno. "Un país esperanzado que fue arrasado por el fascismo español y que aniquiló a la mejor generación de la historia", ha lamentado.

Ana Pontón ha indicado que el proyecto de aquella época se mantuvo vivo en el exilio gracias al liderazgo de Castelao, quien puso en marcha iniciativas fundamentales como la celebración del Día de los Mártires Gallegos para honrar a todas las víctimas del terror fascista. Para ello, eligió el 17 de agosto con el fin de simbolizar en Alexandre Bóveda a todos los gallegos asesinados.

En este punto, la nacionalista galega ha denunciado la "hipocresía del PP de Rueda", que, a su juicio, "aparenta homenajear a Castelao y a Bóveda cuando en realidad les niega el reconocimiento que merecen". De hecho, se ha referido al año pasado cuando "le negó a Castelao la condición de primer presidente de Galicia" y ahora a Bóveda al "votar en contra de la oficialización del Día da Galicia Mártir".

De la misma manera, ha reprochado al PP sus "mentiras e infamias" sobre Moncho Reboiras, asesinado en agosto de 1975 por el franquismo por luchar contra la dictadura y reconocido oficialmente por el Estado en 2009 como víctima de la represión franquista.