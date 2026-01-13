El BNG propone ayudas para vivienda, un bono único de transporte y sufragar gafas a quien no supere el SMI

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a los integrantes del grupo parlamentario - EUROPA PRESS - Archivo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto un plan que incluye ayudas en materia de vivienda, como la declaración de zona tensionada de todos los municipios de más de 10.000 habitantes donde el precio del alquiler se incrementara más del 20% en cinco años e impulsar un programa de compra pública de vivienda construida para destinarla al alquiler; un bono único de transporte por 30 euros al mes; y subvencionar gafas y audífonos a las personas que no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

Estas son algunas medidas del programa 'Vida digna', presentado este martes por la líder del Bloque tras una reunión del Gobierno alternativo del BNG celebrada en la capital gallega.

Además, esta iniciativa incluye reformar la ley gallega de inclusión social y recuperar y regular la Tarxeta Básica como un recurso de emergencia para solicitantes de prestaciones como la Risga o el Ingreso Mínimo Vital mientras no comiencen a percibirlas y duplicar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas.

Del mismo modo, el plan recoge que se recupere el complemento autonómico del bono gallego social eléctrico y térmico que, ha señalado Pontón, "debe ser pagado en el primer trimestre y reducir burocracia".

Respecto a la Tarxeta Básica, la portavoz del BNG ha explicado que beneficiaría a unas 8.000 personas y permitiría que "familias con menos recursos puedan acceder a alimentos frescos y saludables".

VIVIENDA

Asimismo, el programa incluye tres propuestas relacionadas con la vivienda. En primer lugar, pretende declarar como zonas tensionadas todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que sufrieran un incremento del precio del alquiler de más del 20% en el último lustro.

Por otro lado, quiere impulsar un programa de compra pública de vivienda construida para destinarla a alquiler, "más rápido y sostenible", a través de la compra de 4.000 viviendas para dedicarlas a este fin.

El último punto en este ámbito apuesta por crear una prestación complementaria de vivienda para las personas beneficiarias de la Risga o el IMV. Una prestación que consistiría en aumentar el complemento de alquiler de la Risga del 10 al 25% del Iprem y pasar del 15 al 40% a familias con menores o personas en situación de dependencia.

En esta línea, el plan incluye la compatibilización de la Risga con el IMV, proponiendo una modificación de la ley de inclusión social, así como impulsar un bono único de transporte en Galicia que permita por 30 euros al mes utilizar todos los medios de transporte y subvencionar la compra de audífonos y de gafas a todas las personas que no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

"Lanzamos el plan Vida Digna, una batería de medidas de choque para ayudar a los gallegos que lo están pasando mal, con dificultades para llegar a fin de mes por el aumento del coste de la vida. La primera obligación de un gobierno es aportar medidas que impactan en el día a día. Frente a un gobierno del PP sin alternativa, ponemos encima de la mesa medidas para mejorar la vida de los gallegos", ha reivindicado.

PROPUESTAS VIVIENDA PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, cuestionada por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de otorgar beneficios fiscales a los propietarios que no suban el alquiler al concluir el contrato, Pontón ha lamentado que es una medida que "va en la dirección contraria" de lo propuesto por el BNG.

"Nuestra propuesta es muy clara: Galicia es quien tiene las competencias y quien debe actuar y tomar medidas reales", ha reivindicado antes de recordar las iniciativas presentadas este martes en este ámbito.

En este contexto, ha considerado que el PSOE "no está yendo en la dirección correcta", aunque también ha apuntado al PPdeG, "que en lugar de trabajar pone palos en las ruedas", ya que, ha recordado, "las competencias en vivienda son exclusivas de la Xunta".

"Llegamos aquí después de 16 años de políticas del PP, que favoreció la especulación y en este momento el PP es mucha propaganda pero cero medidas reales", ha reprochado.