El BNG propone una renta gallega de inclusión para hacer frente al "panorama dramático de emergencia social"

El viceportavoz parlamentario del BNG Luís Bará en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del BNG Luís Bará ha avanzado que los nacionalistas propondrán una renta gallega de inclusión social para hacer frente al "panorama dramático de emergencia social", con casi el 44% de población "en riesgo de exclusión", según un informe de Foessa.

En rueda de prensa este lunes, Bará ha explicado que llevarán al Parlamento una proposición de ley de reforma de la ley de inclusión social de Galicia que va "más allá de la compatibilidad de la Risga y el Ingreso Mínimo Vital", ya que con esta renta se busca "el desarrollo integral como seres humanos".

Tal y como ha expuesto, esta renta gallega contemplaría una renta básica de inclusión social y laboral dirigida a las personas sin trabajo y que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas y una renta complementaria de ingresos en el trabajo para aquellos que trabajan pero que tengan dificultades para hacer frente a gastos asociados a las necesidades básicas.

Además, se crearía una prestación complementaria de vivienda que, según ha detallado el parlamentario del Bloque, sería un complemento a cualquiera de las modalidades anteriores.

Por último, esta iniciativa incluye la regulación de la Tarxeta Básica como "un recurso de emergencia" para que mientras que estas personas no reciban prestaciones puedan tener este elemento para "cubrir las necesidades de compra de alimentos". Además, se incluyen programas específicos de lucha contra la pobreza dirigidos a hogares.

"UNA TORMENTA PERFECTA"

Tras detallar datos del informe de Foessa que expone "una realidad de creciente desigualdad, precariedad y exclusión", con "1.182.000 personas en integración precaria, en situación de vulnerabilidad constante y al borde de la exclusión", Luís Bará ha calificado el escenario como "absolutamente dramático de emergencia social y nacional".

Además, en opinión del diputado del BNG, esta situación se da "como una tormenta perfecta", en la que "cada vez aumentan más los trabajos precarios, los salarios están congelados y se incrementa el precio de la vivienda y el precio de los alimentos".

"Para hacer frente a esta situación, no se puede mirar para otro lado y pintar una realidad de color de rosa. Frente a eso, el BNG cree que hay que actuar de manera ágil e integral con un conjunto de medidas para hacer frente a esta situación", ha manifestado.