BNG y PSdeG acusan al conselleiro de "criminalizar" al profesorado para "tapar los problemas" de la educación

Archivo - Fotos Xunta / Educación / O Conselleiro De Educación, Ciencia, Universidades E Fp, Román Rodríguez, Responde No Pleno Unha Pregunta Relacionada Coa Actividade Do Seu Departamento. - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han coincidido este lunes al acusar al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de tratar de "criminalizar" al profesorado para "tapar los problemas" de la educación.

Así lo han trasladado ambos grupos en el Parlamento de Galicia después de que el titular de Educación defendiese en una entrevista en la Cadena Ser un plan para evaluar y realizar un seguimiento del mantenimiento de las bajas médicas de los profesores, tras revelar que entre el 1 y el 15 de septiembre se contabilizaron 1.393 bajas entre el personal docente gallego.

Al respecto, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha considerado que se trata "un paso más" en la campaña de "criminalización" y "persecución" de los trabajadores en la que "lleva instalado tiempo el Partido Popular".

Rodil ha censurado que el PP pretenda ahora trasladar este cuestionamiento que, en su opinión, considera a los trabajadores y trabajadoras "vagos y maleantes" al ámbito educativo para "intentar tapar y desviar la atención de los problemas que arrastra la enseñanza pública de este país y de los que no quiere hacerse responsable el señor Rodríguez".

Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Socialista, Aitor Bouza, también ha acusado al responsable autonómico de Educación de "criminalizar" a los profesionales de al educación y a los médicos al señalar de nuevo las bajas laborales.

El dirigente socialista ha criticado que "confronte derechos laborales" de los trabajadores y trabajadoras que tienen que cursar una baja "no por gusto" y lo ha acusado de "atacar a la clase trabajadora" al entender que este derecho "es un privilegio".

Frente a ello, ha emplazado al conselleiro a aplicar la "escucha activa y nunca la criminalización ni del profesorado ni del personal médico".

"Lo que debería es estar preocupado de hacer un plan concreto para devolver los derechos laborales robados a los profesionales del ámbito educativo y mejorarlos reduciendo la burocracia o las horas lectivas", ha subrayado.