El BNG rechaza que MIR de último año refuercen en verano: "Una medida excepcional no puede ser permanente"

Montse Prado pide medidas "urgentes" y anima a la ciudadanía a acudir el domingo a la movilización por la sanidad pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Montse Prado ha mostrado su rechazo a la medida de la Consellería de Sanidade de que los MIR de último año refuercen los centros de salud en verano, ya que considera que una situación "excepcional" no debe convertirse "en permanente".

En rueda de prensa este lunes, la parlamentaria nacionalista ha reprochado a Sanidade que anuncie que "la situación va a estar muy complicada" este verano, "que no hay profesionales, que van a jubilarse muchos médicos en 2025". "Qué sorpresa; no lo sabíamos", ha ironizado antes de tildar de "dramático" que el Gobierno gallego "actúe de esta forma".

Para Montse Prado, el departamento autonómico "vuelve a la situación de excepcionalidad" de que los MIR, "que aún no han finalizado su formación", sean contratados "para cubrir la falta de profesionales". "Quieren convertir una medida excepcional, para un momento concreto, en normal. Nos oponemos, igual que colectivos de profesionales y sindicatos, a que una medida excepcional pueda convertirse en permanente", ha reprochado.

Según la diputada del BNG, el PP "no tiene intención en superar los problemas" en esta materia y ha acusado a los responsables de "improvisación para facilitar el negocio a las empresas multinacionales".

ANUNCIOS XUNTA

Además, Montse Prado ha señalado en su intervención que el PP, un año después de iniciarse la legislatura, no ha pasado de "los anuncios" a la "realidad". En concreto, ha mencionado el plan de RRHH, la introducción de psicólogos clínicos en atención primaria, el nuevo plan de salud mental o el nuevo modelo de atención primaria.

En este contexto, Prado ha asegurado que el PP es "letal" para la sanidad pública gallega" y ha criticado que todas las medidas tomadas "tuvieron como objetivo el deterioro de la sanidad".

En esta línea, ha pedido no aceptar "como normal" el "mantra" de que "no hay facultativos". "No los hay porque el PP no ha querido planificar. La realidad es que hay profesionales de otras muchas categorías y tampoco contratan", ha insistido.

Del mismo modo, ha censurado que "tampoco quieren actuar sobre las causas que generan falta de profesionales", entre las que ha mencionado "las condiciones laborales, la carga asistencial y no planificar las necesidades de formación de los profesionales". También ha acusado al PP de "drenar profesionales hacia la sanidad privada", ya que "en estos momentos ofrece más estabilidad".

Por otro lado, la parlamentaria del Bloque ha pedido a la Xunta que tramite "por urgencia" el contrato del servicio de los helicópteros del 061 de Santiago y Ourense después de haber anunciado la rescisión del mismo por "reiterados incumplimientos del servicio".

MANIFESTACIÓN 6 DE ABRIL

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que acuda a la movilización convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública este domingo, 6 de abril.

Para Montse Prado, es "urgente" que el PP "rectifique" y ponga en marcha el plan de Recursos Humanos, así como un plan de choque para acabar con las listas de espera.

En definitiva, que tome medidas "estructurales" y finalice con la "excepcionalidad de contratar profesionales MIR para solucionar problemas estructurales".

También ha pedido la comparecencia del conselleiro en el Parlamento para dar explicaciones sobre la caída del falso techo en una planta del Hospital Materno Infantil de Ourense. Prado quiere que Gómez Caamaño dé explicaciones de lo ocurrido y avance "qué medidas va a tomar para cerrar este centro y dejar de poner en riesgo a profesionales y personas que acuden allí".