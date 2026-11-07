El BNG reclama con su decálogo de compromisos del 29N más autogobierno, una fiscalidad "más justa" y una "vida digna"

El BNG presenta su decálago de compromisos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en Santiago de Compostela. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado este sábado un décalogo de compromisos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre los que incluye reclamar un mayor autogobierno, una "reindustrialización racional" de la mano de una fiscalidad "más justa", mejores infraestructuras y una "vida digna", con mejores salarios y la garantía del acceso a la vivienda.

"Es mucho más que un programa. Este es el impulso de una agenda gallega en Madrid", ha asegurado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el acto de presentación de este décalogo, desde el que ha llamado a "incrementar el peso político" en Madrid con un "apoyo masivo al BNG". En el Estado, a su juicio, las necesidades se atienden "en función de la capacidad de influir y de determinar la política estatal".

La líder nacionalista ha estado acompañada de los cuatro cabezas de lista al Congreso, Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense). Cada uno se ha encargado de presentar las medidas de los distintos ejes en los que se articula el programa, que se dividen en vivienda, infraestructuras, economía e igualdad, entre otros.

Pontón ha explicado que esta "agenda gallega" consiste, en primer lugar, en ganar "más fuerza" en el Estado para dar "soluciones" a los problemas que entiende que tiene la ciudadanía gallega: "Que haya más inversiones, mejores infraestructuras, que se defiendan nuestros sectores productivos o que se respete nuestro territorio porque no queremos ser una zona de sacrificio".

Otro de sus objetivos, en palabras de Pontón, es que los recursos de Galicia estén al servicio de su desarrollo económico y que, a su vez, la economía esté al servicio de la sociedad. "Y no al revés", ha recalcado. En este plano, el BNG aboga por una "economía a favor de la mayoría" para "ponerle fin" a los "privilegios" de las eléctricas.

Néstor Rego, encargado de explicar las medidas económicas, ha defendido una "reindustrialización racional" y una "fiscalidad más justa", donde "pague más quien más tiene". Además, ha reclamado una transición "hecha con justicia social" y apostar por una "alternativa racional" de producción energética, impulsando una tarifa eléctrica gallega y transfiriendo a Galicia las competencias en materia energética.

En materia ferroviaria, el BNG exige implantar de manera efectiva y "sin más demoras" un servicio de trenes de proximidad en las principales áreas urbanas gallegas, convertir la AP-9 en una autopista "gallega, pública y libre de peajes" y realizar una auditoría independiente de la red ferroviaria para verificar su seguridad.

"VIDA DIGNA": VIVIENDA Y SALARIOS

La formación también apuesta por una "vida digna", que Pontón materializa en un salario decente, una casa y servicios públicos "de calidad". "Esta es también la alternativa que defiende el BNG: una vida digna que tiene que ser algo normal y no un privilegio", ha planteado.

En relación al acceso a la vivienda, los nacionalistas proponen topar por ley los precios de los alquileres, la renovación automática de los contratos, prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y destinar el 3 % de los presupuestos a la creación de un parque público de alquiler permanente.

En relación a cuestiones laborales, demandan incrementar el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas hasta situarlos en el 60 % del salario medio, restablecer la edad ordinaria de jubilación a los 65 años y avanzar hacia la jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial.

Además, la líder del BNG ha realizado una defensa "muy clara" de la paz, de la democracia y de los derechos, el eje que cierra el decálogo de los nacionalistas: "No llega con decir 'no' a la guerra. La coherencia dice que, si decimos que 'no' a la guerra, hay que frenar el desorbitado gasto militar".

"DIQUE DE CONTENCIÓN CONTRA LA EPIDEMIA ULTRA"

Por su parte, Noa Presas, encargada de presentar las medidas en materia de igualdad, ha trasladado el compromiso del BNG para ser el "dique de contención contra la epidemia ultra" y una voz "firme" en favor de los derechos y libertades. Entre otros, ha propuesto acabar con la "privatización" de los recursos que atienden a las víctimas de la violencia de género, blindando por ley que estos no se puedan poner "en manos privadas".

La cabeza de lista por Ourense se ha puesto a ella y a Olalla Rodil como ejemplo de una generación que se hizo "adulta" mientras se le decía que vivía "por encima de sus posibilidades". "Tenemos muy claro que no nos vale ni volver atrás con la derecha más ultra ni tampoco nos vale conformarnos con lo de siempre", ha reclamado.