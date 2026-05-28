El BNG reclama la protección permanente de toda vivienda protegida e insta a la Xunta a comprar toda la que se venda

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita viviendas protegidas en el barrio de Salgueiriños, en Santiago. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto que se proteja permanentemente todas las viviendas protegidas y ha instado a la Xunta a comprar toda la que se ponga a la venta.

En declaraciones a los medios frente a unas viviendas públicas del barrio compostelano de Salgueiriños, Pontón ha defendido que "es urgente" que la Administración autonómica "ejerza el derecho de tanteo retracto cuando se venda vivienda protegida", ya que, tal y como ha señalado, en los últimos años "se han vendido unas 7.000 viviendas protegidas y no se ha comprado ninguna".

"Esto es así porque el PP no confía en las políticas públicas de vivienda y dejó abandonada a la gente de este país. Creemos urgente que cambie esta dinámica porque en los próximos años van a perder la calificación de vivienda protegida alrededor de 35.000 viviendas", ha lamentado.

Otra de las propuestas que ha expuesto la líder nacionalista del "gobierno alternativo del BNG" pasa por poner en marcha un plan de compra pública de vivienda que permita movilizar en los próximos cinco años 4.000 viviendas.

Según ha trasladado, en Galicia hay "90.000 viviendas desocupadas", únicamente en las ciudades, por lo que, ha añadido, "permitiría poner a disposición de la gente vivienda de un modo más rápido y económico que estar esperando a construir".

"Son propuestas concretas que ayudarían a acceder a vivienda a gente que en estos momentos no puede hacerlo, pero tenemos un Gobierno del PP que va en la dirección de la propaganda y no es capaz de garantizar ese derecho", ha aseverado.

En esta línea, Pontón ha reprochado que las últimas viviendas de promoción pública que se entregaron en Santiago "fueron hace 16 años", en concreto, ha subrayado, "54 viviendas impulsadas durante el gobierno del BNG en la Consellería de Vivenda".

"PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

También ha recordado a Alfonso Rueda que "hay 33.000 personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda". "Esto significa que estos 17 años han sido perdidos, con un gobierno que ha fomentado la especulación en lugar de defender el derecho a la vivienda", ha criticado.

Así, ha acusado al titular del Gobierno gallego de "engañar a la ciudadanía" y le ha pedido que "deje de hacer publicidad con las políticas de vivienda", criticando que Rueda "repite como un mantra que va a haber 4.000 viviendas protegidas" cuando, ha asegurado, "esto no es real".

"Vemos como el Gobierno del PP lo único que ofrece es publicidad y propaganda y no toma medidas para garantizar el derecho a la vivienda", ha reprochado.