El BNG reclama a Xunta y Gobierno articular medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en la economía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha pedido tanto a la Xunta como al Gobierno central que articulen medidas para paliar el incremento de los precios del combustible y de la energía por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa, la diputada nacionalista ha manifestado que el incremento de precios ya empieza a impactar en las familias, así como en empresas y sectores diferentes.

Por todo ello, ha señalado que la Xunta "debería de estar arbitrando medidas", así como el Gobierno español, para "paliar el impacto del encarecimiento del combustible y del precio de la energía" ante un conflicto que "ya avanza Estados Unidos que se va a alargar".

Así, ha insistido en que las administraciones "ya están tardando en sentarse a articular un paquete de medidas" y ha avanzado que los nacionalistas comenzarán a preparar iniciativas en este sentido.