El BNG reivindica su papel como "la única voz gallega" en Madrid y pone como ejemplo los descuentos en la AP-9

Rueda de prensa del BNG. - EUROPA PRESS

FERROL, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora Carme Da Silva han hecho este lunes un balance de su trabajo en las Cortes Generales durante la presente legislatura en un desayuno informativo celebrado en Ferrol, ciudad que consideran "paradigmática" de cómo las decisiones del Estado condicionan el presente y el futuro de Galicia.

Acompañados por el portavoz municipal del BNG en Ferrol, Iván Rivas, y la responsable comarcal de la formación, Pilar Lozano, los representantes nacionalistas reivindicaron su labor como "la única fuerza que puso sobre la mesa una agenda gallega" para negociar las investiduras de 2020 y 2023.

Néstor Rego aseguró que el BNG ha cumplido con los dos compromisos fundamentales que adquirió con el electorado: "Ser la voz de Galicia y de los gallegos en el Congreso y en el Senado, y ser un muro de contención frente al avance de la derecha y la ultraderecha".

Rego repasó los acuerdos alcanzados gracias a su voto en las investiduras, entre los que citó la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña, la modernización de la línea Ourense-Lugo, partidas para la red de ancho métrico (FEVE) y, especialmente, los descuentos en la AP-9, que llegaron al 75%. "Son dos de las tres autopistas del Estado que aún tienen concesiones de larga duración y están en Galicia", subrayó, recordando que el objetivo final sigue siendo la transferencia y la gratuidad de la vía.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

El diputado nacionalista también puso en valor la condonación de 4.010 millones de euros de la deuda de la Xunta (el 33%), una medida que, según dijo, "el PP dice que no le interesa a Galicia, cuando a cualquiera le interesaría que le condonasen un tercio de su hipoteca".

Por su parte, la senadora Carme Da Silva centró gran parte de su intervención en criticar la actuación del alcalde de Ferrol y senador del PP, José Manuel Rey Varela, a quien acusó de anteponer las directrices de su partido a los intereses de la ciudad y de Galicia.

Da Silva recordó que, gracias al BNG, se introdujo en la Ley de Movilidad una disposición para poner en marcha el servicio de cercanías en Galicia en un plazo de seis meses. "¿Qué hizo el Partido Popular en el Senado? Presentó una enmienda para tachar Galicia. Quitaban intencionadamente el nombre de nuestro país. Y el alcalde de Ferrol votó a favor", denunció.

Asimismo, cargó contra los populares por vetar el uso del gallego en iniciativas parlamentarias. "Cuando registramos en el Congreso las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa do Ferrocarril, el PP desde Galicia vetó que se pudiera hacer en gallego. Es una falta de respeto absoluta a nuestro país", añadió.

La senadora también reprobó al PP por intentar eliminar el lenguaje inclusivo de la Ley de Consumidores y por votar en contra de que las empresas atiendan en gallego. "Demuestran hacia dónde nos quieren llevar: a una posición reaccionaria contra los derechos de las mujeres y contra nuestra dignidad como pueblo".

Tanto Rego como Da Silva concluyeron haciendo un llamamiento a la ciudadanía de cara a futuras citas electorales. "Con un diputado y una senadora conseguimos acuerdos importantes. Imaginemos lo que sería tener tres, cuatro o cinco diputados. Cuanta más fuerza tenga el BNG, mejores resultados para Galicia", afirmó Rego.

INFRAESTRUCTURAS

El portavoz municipal, Iván Rivas, incidió en la "singularidad" de Ferrol, una ciudad donde más del 20% del suelo urbano está en manos del Ministerio de Defensa, que no tributa por ello. "El Estado tiene una deuda tributaria con esta ciudad", afirmó, reclamando abrir el debate para la incorporación gradual de esos terrenos a la trama urbana.

Rivas defendió que si hoy existe un proyecto para el bypass de Betanzos es "por la insistencia del BNG", y advirtió del riesgo de que Ferrol "se quede sin conexiones ferroviarias" si no se mantiene la presión. "Si algo se avanza en esta ciudad, es gracias a la presencia del BNG en Madrid", sentenció.

Por su parte, Pilar Lozano, responsable comarcal, definió al BNG como "la fuerza coherente" que defiende la soberanía y la paz frente a "los diputados de partidos estatales, que están sometidos a las directrices de Madrid".