El BNG urge al Gobierno medidas preventivas para garantizar la seguridad de la Flotilla a Gaza de la Global Sumud

Archivo - La senadora del BNG Carme da Silva y el diputado en el Congreso Néstor Rego - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado al Gobierno del Estado la adopción inmediata de medidas preventivas y una actuación firme y decidida para garantizar la seguridad y el respeto a la libertad de navegación de la nueva misión de la Flotilla a Gaza impulsada por la red internacional Global Sumud, que partirá este domingo, 12 de abril, desde el puerto de Barcelona, y en la que participarán seis representantes de Galicia.

La iniciativa se produce después de la reunión mantenida entre representantes del BNG y miembros de la delegación gallega de la Global Sumud, de la que formarán parte seis integrantes de Galicia en esta nueva "misión civil, pacífica y humanitaria" que tiene como objetivo romper el bloqueo ilegal impuesto por el Estado genocida de Israel y llevar ayuda humanitaria, sanitaria y educativa a la franja de Gaza.

El BNG ha denunciado que, de forma reiterada, las anteriores expediciones de la Flotilla fueron objeto de ataques, asaltos y acciones violentas por parte de Israel, que incluyeron agresiones, detenciones ilegales e incluso secuestros de las personas participantes. Por eso, la formación nacionalista considera "imprescindible" que el ejecutivo abandone su "actitud pasiva" y actúe con antelación suficiente para evitar que estos hechos se repitan.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Gobierno "activar todos los mecanismos diplomáticos y políticos necesarios desde antes de la salida de las embarcaciones para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y la libre navegación en aguas internacionales".

En este sentido, exige que se adopten medidas concretas para impedir nuevas agresiones extraterritoriales y asegurar que la misión humanitaria pueda desarrollar su labor con total seguridad.

Por su parte, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha demandado al ejecutivo "establecer un canal de comunicación permanente con la Flotilla desde el mismo momento de su partida, garantizando asistencia y seguimiento continuo durante toda la misión".

Además, ha insistido en la necesidad de cambiar los protocolos actuales para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

El BNG también ha incidido en que el Gobierno debe llevar a cabo una actuación proactiva por part edel Gobierno, que incluya el establecimiento previo de contactos con las distintas delegaciones internacionales participantes en la Global Sumud, así como la puesta en marcha de mecanismos de coordinación y seguimiento permanentes.

"Se deben emprender acciones diplomáticas contundentes para obligar al Estado genocida de Israel a respetar el derecho internacional, en particular el derecho a la libre navegación, y a garantizar la integridad de las embarcaciones y de las personas participantes, evitando cualquier tipo de ataque, bombardeo, asalto o secuestro", afirma Rego.

Del mismo modo, ha considerado fundamental que el Gobierno contacte y coordine actuaciones con otros ejecutivos para defender de forma conjunta esta misión humanitaria y asegurar el respeto al derecho internacional.

Por otro esto, el Bloque reclama que el Estado español de un respaldo "claro e inequívoco" a la acción pacífica de la Global Sumud, mantenga una interlocución directa con la delegación gallega y ejerza toda la presión política y diplomática necesaria para garantizar la seguridad y avanzar hacia una Palestina libre y en paz.