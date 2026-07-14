El BNG de Vigo exige a la Xunta que rectifique los "recortes" de personal en el Conservatorio Superior de Música

Imagen de responsables del BNG en las movilizaciones en Vigo. - BNG

VIGO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha exigido este martes a la Xunta de Galicia que rectifique los "recortes de personal" en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad olívica, lo que provocará "un colapso de horarios y la pérdida de horas de ensayo" para los alumnos.

En un comunicado, el Bloque ha apoyado las movilizaciones llevadas a cabo esta mañana por alumnos y comunidad educativa del centro ya que la reducción del personal les "privará de oportunidades" para poder estudiar.

"Que el PP pretenda maquillar el desmantelamiento que ellos mismos provocan con medidas insuficientes solo demuestra su nula voluntad política con la enseñanza pública", ha criticado el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, quien ha cuestionado las medidas anuncias por el Gobierno gallego, ya que son "una tomadura de pelo".

"Pretender que el principal referente de estudios musicales superiores del sur de Galicia pueda funcionar con normalidad con parches y sin el personal necesario es un despropósito", ha criticado Igrexas.

Para él, la "única solución" pasaría por recuperar de forma "íntegra" el personal del Conservatorio y no con "anuncios de propaganda" para salir al paso en los medios de comunicación.