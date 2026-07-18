Las bodegas gallegas podrán solicitar desde el 5 de agosto las ayudas autonómicas para financiar la adquisición de uva

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en su visita a Adegas Valmiñor, en O Rosal (Pontevedra), a 18 de julio de 2026. - XUNTA DE GALICIA

PONTEVEDRA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para financiar a las bodegas gallegas la adquisición de uva, con un presupuesto de 2 millones de euros, podrán solicitarse desde el 5 de agosto. Las bases saldrán publicadas el próximo martes 28 de julio en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha realizado este anuncio en una visita a Adegas Valmiñor, en O Rosal (Pontevedra), donde ha recordado que la Xunta lleva convocando esta línea de apoyos desde 2023 para ayudar a las bodegas a afrontar "uno de los momentos de mayor esfuerzo financiero del año".

Estas aportaciones les facilita adquirir la cosecha de uva y efectuar el pago a los viticultores en los plazos establecidos. Lo que se busca, según ha recogido la Xunta, "es darles liquidez, acceso a financiamiento en condiciones más ventajosas", puesto que son subvencionados los intereses y las comisiones de las operaciones de préstamos formalizadas para la adquisición de la uva.

Es una convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva a la que podrán acogerse los préstamos formalizados entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre de 2026. En las tres ediciones convocadas hasta ahora (de 2023 a 2025), se han acogido a estos apoyos 119 bodegas, con más de 41,7 millones de euros de financiación movilizado y 2,1 millones en ayudas concedidas.