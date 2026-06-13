Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave industrial en O Rosal (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Equipos de bomberos se encuentran trabajando en la extinción de un incendio originado en una nave industrial en O Rosal (Pontevedra). El fuego ha provocado el colapso del techo de la infraestructura.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su perfil de la red social 'X', el fuego comenzó esta tarde en una nave ubicada en la carretera das Baladas.

Por precaución, los bomberos del Baixo Miño ordenaron el confinamiento de los núcleos cercanos. La nube de combustión se ha ido disipando sin llegar a afectar a la población.

Según el 112, el incendio se encuentra controlado aunque se mantienen aún algunos pequeños focos aislados. Allí continúan trabajando los bomberos del Baixo Miño, acompañados del GES de A Guarda, Protección Civil de O Rosal y la Guardia Civil.