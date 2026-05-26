Los bonos 'Activa Comercio' de la Xunta se podrán descargar desde este miércoles a las 9 de la mañana

Archivo - Un hombre ojea vinilos en una tienda. Foto de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los bonos 'Activa Comercio' de la Xunta estarán disponibles en la web 'www.bonosactivacomercio.gal' para su descarga desde este miércoles, 27 de mayo, a las 9,00 horas, hasta que el importe de los descuentos efectivamente realizados en compras alcance los 2,5 millones de euros.

Así lo ratifica la orden que publica el Diario Oficial de Galicia este martes, en la línea de lo avanzado en la pasada jornada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo.

Los bonos, según defiene el Ejecutivo autonómico, están pensados para fomentar el consumo en el momento de la compra, favoreciendo así la dinamización inmediata del comercio local. Tendrán formato digital QR y estarán disponibles para su utilización en una aplicación móvil. Los descuentos podrán ascender a un máximo de 30 euros --15 de máximo por una sola compra--.

En concreto, el importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros, mientras que en las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros el descuento será de 10 euros. A partir de esta cuantía, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en anteriores ocasiones, cada persona podrá descargar un único bono en esta primera edición. No hay límite de usuarios pero, una vez agotado el crédito total de 2,5 millones, los bonos descargados ya no se podrán utilizar, incluso aunque no se hayan consumido en su totalidad.

Además, con el fin de incrementar las ventas, se establece la incompatibilidad de los bonos 'Activa Comercio' con cualquier otra ayuda destinada a la misma actuación subvencionable dentro de una misma compra.

SORTEO EN REDES

Como elemento de dinamización de la campaña de este año, se habilita un sorteo a través de las cuentas oficiales de la Xunta en TikTok e Instagram dirigido a las personas usuarias de los bonos 'Activa Comercio' que realicen compras en el marco del programa, con el objetivo de contribuir a dar mayor visibilidad al comercio local.

El sorteo consistirá en la adjudicación de cuatro bonos adicionales por importe de 250 euros cada uno, en formato digital mediante código QR, que podrán utilizarse en los establecimientos adheridos con un plazo de validez de una semana.

La participación estará vinculada a la realización de una compra con bono en un comercio adherido y a la interacción con las publicaciones oficiales de la campaña en las redes sociales, según las condiciones establecidas en la convocatoria que se publica este martes en el DOG.