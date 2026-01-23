La borrasca 'Ingrid' deja en Galicia nieve, vientos de más de 160 km/h en Cedeira y más de 700 rayos

Quitanieves trabajando. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha amanecido este viernes bajo la influencia de la borrasca 'Ingrid', que ha dejado fuertes vientos, nieve y más de 700 rayos en las últimas 24 horas.

Así lo reflejan los datos de las estaciones de medición de MeteoGalicia, que constatan la incidencia de 'Ingrid', situada al sur de Irlanda. En la comunidad se esperan intervalos nublados con chubascos, localmente tormentosos, ocasionalmente con granizo.

La cuota de nieve se situará en los 600 metros bajando a 400 a final del día.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con heladas en zonas del interior, muy intensas en la montaqña y máximas con valores muy bajos, incluso para esta época del año.

Los vientos soplarán del oeste-suroeste, moderados en general, fuertes en el litoral y zonas altas, girnado a noroeste fuerte al final del día. En sus valores extremos registrados, MeteoGalicia constata vientos que superaron los 160 kilómetros por hora --163,5 km/h-- en Punta Candieira, en Cedeira, a las 5,30 horas; y de 154,4 km/h a las 6,00 horas en Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo).