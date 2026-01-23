La borrasca 'Ingrid' deja más de 250 incidencias en Galicia

Vistas de Piedrafita do Cebeiro tras la nevada caída sobre la localidad, a 23 de enero de 2026, en Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha registrado desde la medianoche un total de 264 incidencias vinculadas a la borrasca 'Ingrid', entre las que destacan vuelos cancelados e incidencias relacionadas con la nieve.

Según han informado este mediodía, han contabilizado 17 gestiones por nieve. Son las que más comienzan a aumentar, además del hielo en las carreteras (7).

Además, en las últimas horas han llegado varios avisos de particulares por vehículos parados debido a la nieve o al hielo en vías como la A-52 (Cualedro); la OU-540, en Bande; la OU-533, en A Gudiña, y en otras vías secundarias de Vilar de Barrio, Laza, A Pobra de Trives, Montederramo o As Nogais.

Destacan un aviso recibido desde Parada de Ribeira (Xinzo de Limia) a las 12.40 horas, cuando un particular explicó que una veintena de coches permanecían parados por la nieve a la altura del kilómetro 3 de la OU-1112. El servicio informó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento.

Asimismo, lo más común durante esta jornada está siendo la presencia de árboles en las carreteras (132), los restos de accidentes y otros objetos como contenedores (32), además de otras actuaciones de los servicios de emergencias en el ámbito de la prevención de riesgo (24).

En cuanto a las provincias, Pontevedra es la más afectada, con 116 emergencias gestionadas, seguida de A Coruña (101), Ourense (26) y Lugo (19).

Concretamente, en Pontevedra, Vigo acumuló 19 casos y Pontevedra, 16. Bueu, Redondela o Silleda sumaron cinco. En la provincia de A Coruña, Ferrol registró nueve incidencias; Narón, siete; Boiro, cinco, e A Coruña, cuatro. En Lugo destacan Castro de Rei y Mondoñedo, con dos incidencias. Finalmente, en Ourense, Ribadavia registró siete y Laza, cuatro.

INCIDENCIAS EN VIGO

Poniendo el foco en la ciudad de Vigo, según ha trasladado el alcalde, Abel Caballero, en las últimas horas el temporal dejó un reguero de un centenar de incidencias: caídas de árboles y ramas, desplazamiento de contenedores y elementos de obras, incidencias con postes de alumbrado y cableado, o semáfores.

Además, un motorista sufrió un accidente y tuvo que ser atendido. Los parques de Samil, O Castro, Castrelos y A Riouxa permanecen cerrados, y aunque las actividades deportivas se celebrarán con normalidad en la tarde de este viernes, quedan suspendidas todas aquellas al aire libre para la jornada de este sábado.

En el transporte de ría, las conexiones por barco entre Vigo y Moaña están canceladas en este viernes, mientras que la ruta entre Vigo y Cangas solamente ha tenido algunas viajes por la mañana, y ha quedado suspendida desde las 11.30 horas.

Asimismo, tras los vuelos cancelados en la pasada jornada a causa de las malas condiciones meteorológicas, fuentes de Aena consultadas por Europa Press han ratificado que a primera hora de la mañana de este viernes se canceló un vuelgo Vigo-Madrid de Iberia.

Desde el 112 recuerdan que continúa activo el Plan Especial ante o risco de inundacións en Galicia (Inungal), concretamente en los ríos Umia (Cuntis), Río Grande (Vimianzo) y Lérez (Pontevedra) están en seguimiento por las posibles subidas de caudal.