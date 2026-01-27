La borrasca 'Joseph' deja en Galicia vientos de más de 146 km/hora y más de 155 litros acumulados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Joseph' dejó en Galicia rachas de viento superiores a los 205 kilómetros por hora en una jornada en la que se registraron en Forcarei acumulados de más e 155 litros por metro cuadrado en 24 horas.

De esta forma, la estación de Lardeira en Carballeda de Valdeorras, registró rachas de 146,8 kilómetros por hora, y la de Punta Candieira en Cedeira (A Coruña), una de más de 124,4 km/h.

En lo que respecta a las lluvias, la mayor acumulación se registró en en el municipio pontevedrés de Forcarei con 155,8 litros por metro cuadrado en 24 horas y en Val do Dubra con 132,4 litros por metro cuadrado.

PLAN INUNGAL

Ante la meteorología adversa y posibles inundaciones, la Xunta mantiene activo el plan para el seguimiento del caudal de los ríos en fase de preemergencia.

De esta forma, se encuentra en seguimientos el río Mandeo en Coirós; el Anllóns en Cabana de Bergantiños; el Río Grande en Vimianzo; el Tambre en Oroso, Santiago y Trazo; el Ulla en Bertamiráns (Ames) y en A Pobra do Caramiñal; el Umia en Ribadumia, Cambados, Vilanova, Caldas de Reis y en Cuntis; el Lérez en Sanxenxo; el Verdugo en Redondela; el Mera en Ortigueira; y el Ouro en Foz.