La borrasca Leonardo deja vientos de más de 125 km/h en Galicia y más de 50 litros acumulados por las lluvias

Reabre la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, tras inundar el mar sus cuatro carriles - CISCAR /EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ha dejado ráfagas de viento de más de 125 kilómetros por hora en municipios gallegos como Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña), en una jornada en que también se han acumulado más de 50 litros de agua por metro cuadrado en Fornelos de Montes.

En concreto, según la información de MeteoGalicia, en Castro Vicaludo, en Oia, el viento ha alcanzado los 126,7 kilómetros por hora; mientras que en A Gándara, Vimianzo, los valores registrados han sido de 125,3 kilómetros por hora.

Además, en municipios de la provincia de Pontevedra como Fornelos de Montes se han alcanzado los 51,9 litros de lluvias acumulados por metros cuadrado, mientras que en Baiona se han registrado 48,5 litros.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros han bajado hasta los 2,3 grados en Caldos de Randín (Ourense) a las 10,50 horas de este lunes. Sin embargo, en zonas como Marín (Pontevedra), se ha llegado a los 16,3 grados a las 1,30 horas de la madrugada.

AUTOVÍA CORTADA

En esta jornada, además, la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, tuvo que ser cortada en ambos sentidos al inundar el mar sus cuatro carriles debido al temporal que azota Galicia este lunes.

Sin embargo, después de que una bomba de achique permitiese despejar el agua de la calzada, la calzada ya ha reabierto al tráfico.