La borrasca 'Marta' deja 278 incidencias en Galicia, ninguna con daños personales graves

La localidad de Gondomar (Pontevedra) durante una borrasca que afectó a Galicia, a 27 de enero de 2026 - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Marta' deja 278 incidencias en Galicia, ninguna de ellas con daños personales graves. La mayor parte de las intervenciones se produjeron por inundaciones, presencia de nieve en carreteras o árboles caídas.

Así lo ha notificado el 112 Galicia en su boletín informativo, en el que detallan que también se registraron accidentes de tráfico, fundamentalmente sin heridos, que en ciertos casos se han debido a las condiciones climáticas.

En cifras, desde las 00:00 horas de anoche y hasta las 7:00 horas de la mañana, el 112 contabilizó un total de 98 siniestros, de los cuáles 25 resultaron con heridos y 73 sin ellos.

También, en el mismo período, la borrasca dejó un total de 278 incidencias relacionadas con la nieve y la acumulación de precipitaciones. Así, se registraron 49 intervenciones por inundaciones en calles y carreteras, garajes, bajos y viviendas; 25 por nieve en vías; 23 por caída de árboles y 23 acciones de los recursos de emergencias para evitar riesgos.

Con respecto al reparto por provincias, Pontevedra sobresale con 90 incidencias, A Coruña con 78, Ourense con 62 y Lugo con 42. Además, los municipios que sumaron el mayor número de intervenciones fueron A Coruña (7), A Estrada (8), Lalín (6), Lugo (8), Oleiros (7), Pedrafita (8), Pontevedra (8), Santiago (12) y Vigo (14).

Con todo, el 112 despide una semana marcada por la concatenación de borrascas, que implicaron la gestión de un total de 838 incidencias relacionadas con la climatología y la atención de 6.860 llamadas en cuatro días.