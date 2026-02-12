La borrasca Nils deja cerca de 800 incidencias en Galicia, más de 300 por árboles en carreteras

Calles inundadas, a 7 de febrero de 2026, en O Santo, Pontevedra, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha registrado desde este miércoles un total de 794 incidencias relacionadas con la meteorología adversa que ha dejado en la Comunidad la borrasca Nils, la mayoría (336) se produjeron por la presencia de árboles y ramas en las carreteras.

Según ha trasladado el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112), los servicios de emergencias realizaron 110 acciones de prevención y riesgo.

Además, ha destacado el número de incidencias en circulación y las llamadas por cables de luz o teléfono en vías de comunicación (49), así como restos de accidentes en vías (40).

En cuanto a las carreteras, el 112 ha registrado un total de 15 carreteras inundadas debido a las lluvias de los últimos días y 82 accidentes de tráfico, 61 de ellos sin heridos.

Por provincias, la más castigada ha sido la de A Coruña, con 319, seguida de la de Pontevedra, con 237, y la de Lugo, donde se alcanzaron las 153 incidencias. Por último, en Ourense se notificaron unas 82.

Del mismo modo, los ayuntamientos en los que se registraron más notificaciones por los efectos de la meteorología adversa han sido el de A Coruña (44), A Estrada (23), Lugo (23), Vigo (23) y Pontevedra (22).

INCIDENTES VÍAS CIRCULACIÓN

De los incidentes más destacados, permanece cortada al tráfico la autovía A-6 por daños en el túnel de Neira, a su paso por la localidad lucense de Baralla, en dirección A Coruña. El tráfico se desvía por la N-6.

En A Coruña, permanece totalmente cerrada la Tercera Ronda por seguridad, ya que el fuerte viento de este miércoles, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, afectó a la estabilidad de un pórtico de señalización. Así, hasta que las condiciones meteorológicas permitan desmontar la estructura el tráfico estará cortado desde el Pavo Real hasta Marineda y se mantiene abierto el desvío del hacia A Grela.

Asimismo, ya ha sido reabierta a la circulación, en ambos sentidos, la A-52, que tuvo que ser cerrada al tráfico este miércoles por la caída de un árbol a su paso por Melón, en sentido Vigo, y también por desprendimientos ocasionados por las intensas lluvias en A Cañiza.

También se reportó la presencia de numerosos árboles en vías principales, como en la AP-9 en Mesía, en O Porriño y Padrón, en la N-120 en Nogueira de Ramuín o en la AG-31 en Celanova y en la AG-64 en Xermade.

Sobre otras incidencias, el 112 Galicia ha destacado el desprendimiento de parte de una cúpula que cubre un jardín en el Matadoiro, en A Coruña.

Por otro lado, el transporte de ría en Vigo funciona con normalidad después de que este miércoles tuviese que suspenderse el servicio desde las 10.30 horas.