Bouza (PSdeG) afea "falta de voluntad política" al Gobierno local de Santiago ante el conflicto de bomberos y policías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario local del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, ha afeado al Ayuntamiento "falta de voluntad política" y remarca que "no hizo los deberes" con respecto a la situación de bomberos y policías locales.

Así lo ha señalado tras ser preguntado por los medios de comunicación por una valoración sobre la gestión del conflicto, tras la última reunión celebrada este jueves entre Raxoi y los sindicatos, quienes han señalado que la situación se encuentra en un "punto muerto".

En este contexto, el socialista ha defendido que las demandas de policías y bomberos le parecen "absolutamente legítimas" y ha apuntado que actualmente la solución está "encallada".

"Estamos viendo situaciones absolutamente históricas y no históricas en el sentido positivo de la palabra por desgracia porque hay una falta de voluntad de política evidente, ya que esta situación ya se conocía desde los inicios de este año", ha remarcado.

Para Bouza, la "falta de gestión" del Gobierno de Santiago de Compostela, junto con la "falta de diálogo" del Ejecutivo que preside la alcaldesa, Goretti Sanmartín, conlleva que a día de hoy haya esta situación "absolutamente dramática".

Con todo, ha reiterado la necesidad de que "se cumpla con los policías" y que el gobierno municipal de una "solución inmediata". "No se hicieron bien las cosas, no se hizo bien el trabajo y, por lo tanto, los deberes por parte del gobierno municipal no se hicieron", ha concluido.