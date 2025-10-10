Bravo (PP) califica de "cortina de humo" y "tomadura de pelo" el anuncio de Díaz de ampliar el permiso por fallecimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días, un anuncio que ha calificado de "tomadura de pelo" y de "cortina de humo" para tapar "problemas del Gobierno".

Así lo ha manifestado este viernes a las preguntas de los medios en Compostela antes de reunirse con la directiva de la Cámara de Comercio de Santiago. "¿Lo ha hablado con los empresarios y con los sindicatos, les ha dejado trabajar a ellos, les ha llamado, lo ha puesto encima de la mesa?", ha cuestionado el popular.

En concreto, este jueves Díaz anunció que su ministerio presentará "en estos días" una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puedo hacerlo bien. Nadie", expuso la ministra en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press.

La titular de Trabajo indicó que la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días será por "consanguinidad", aunque también se limitará la afinidad, pero no concretó hasta qué grado.

"¿No les parece raro que cada vez que hay un problema se inventa algo nuevo? ¿A ustedes no les parece ya un poco tomadura de pelo que cada vez que el Gobierno tiene algún tipo de problema hace algún anuncio de ese tipo para intentar hacer una cortina de humo? Pregúntenle a los empresarios, a los trabajadores", ha aseverado Bravo.

En este sentido, ha insistido en que lo que los trabajadores denuncian "es que pierden poder adquisitivo, que no paran de pagar impuestos, que no llegan a final de mes, que no tienen una casa". Por ello, ha instado a la vicepresidenta segunda a "dejar de hacer cortinas de humo" porque, tal y como ha señalado, "hablando solo no se arregla nada, hay que gestionar".

Una postura que ha defendido también sobre el nuevo permiso por cuidados paliativos, en este sentido, ha asegurado que se trata de "una cortina de humo para intentar salir a algo".

"Pregúntele por qué, por ejemplo, no hacemos el régimen de franquicia IVA para los autónomos que permitiría a los autónomos tener mejores condiciones, más posibilidades y poder tener menos trabas administrativas y burocráticas y posiblemente ser más competitivos. Eso es lo que le importa al ciudadano, eso es lo que cambia o no cambia la situación de la gente. Lo demás son anuncios que hace para intentar tapar", ha concluido el popular.