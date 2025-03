Bronco debate sobre Altri en el Parlamento: la Xunta urge fondos al Gobierno y la oposición denuncia "matonismo"

Lorenzana asegura que proyectos "penden de un hilo" sin conexión, mientras BNG y PSdeG cargan contra que la Xunta "patrocine" una "macrocelulosa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) ha protagonizado un bronco debate parlamentario en la tarde de este martes en el pleno de la Cámara con motivo de una comparecencia de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la que ha urgido al Gobierno fondos europeos y conexión a red eléctrica para proyectos estratégicos en Galicia, incluido el que impulsa la pastera portuguesa de una planta de producción de fibras textiles a base de celulosa.

En un contexto en el que la Xunta ha aprobado recientemente la luz verde ambiental al proyecto de Altri, y con protestas como la que acogió A Pobra (A Coruña) el pasado sábado con miles de asistentes y cientos de embarcaciones en contra de una "macrocelulosa", Lorenzana ha intervenido para hablar sobre 14 proyectos declarados como estratégicos por la Xunta, si bien el debate parlamentario se ha centrado en la polémica fábrica de la multinacional portuguesa.

Y es que la conselleira ha centrado buena parte de su intervención en lanzar reproches a BNG y PSdeG, a los que reclama que "abandonen su negacionismo industrial".

El diputado Brais Ruanova (BNG) ha cargado contra el "nerviosismo y matonismo" del PP ante una "marea de dignidad que no van a poder silenciar por mucho que manipulen", ni "por mucho dinero que destinen a comprar voluntades". Denuncia que es un "proyecto político" de "capitalismo de amigotes" que "hipoteca" el futuro del país. "El Gobierno gallego es un animal salvaje que se siente acorralado y solo puede atacar de modo desesperado", sentencia.

Así, Ruanova ha afirmado que "el PP prefirió sacar a su matón", en referencia a Alberto Pazos Couñago, "que a su portavoz de industria", en alusión a Rubén Lorenzo, para este debate. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha pedido que retire la palabra "matón", cuestión a la que se ha negado el diputado nacionalista, por lo que le ha hecho una llamada al orden, además de ejercer la retirada de ese calificativo.

A renglón seguido, el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago, ha replicado a Ruanova que si "se atreve a llamar matón" en el Parlamento, "qué no estarán aguantando alcaldes y concejales en la calle". "Qué jovencitos llegan y qué costumbre tan feas heredaron", ha espetado.

En el siguiente punto del pleno, la diputada nacionalista Montse Prado ha denunciado el "äbuso de poder absoluto" que considera reiterado por parte del presidente del Parlamento al retirar expresiones como esta, "intentando intimidad" y "coartando las intervenciones". "Ya está bien de que, en vez de ser el presidente, ejerza de presidente del PP", ha clamado. Le ha preguntado a Rubén Lorenzo si "le pagan objetivos por cada tontería que dice", ya que "está continuamente molestando". En ese momento se encontraba presidiendo el pleno la vicepresidenta, Elena Candia (PP), quien ha dicho suscribir "totalmente" la llamada al orden realizada.

La portavoz de Economía e Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha afeado a Lorenzana que hablase de "comunismo del siglo XXI" para referirse a la manifestación en A Pobra, lo que identifica con la "derecha más radical" en un PP que "abraza" a Vox, partido que "niega el pacto verde europeo". Reprueba hablar "con demagogia y sin despeinarse" de los manifestantes contra una "macrocelulosa", un "proyecto político" que ve "patrocinado" por la Xunta.

CRÍTICAS AL GOBIERNO Y OPOSICIÓN

De tal forma, Lorenzana se ha quejado de que para que los proyectos estratégicos sean una realidad "faltan" apoyo económico y conexión energética por parte del Gobierno central. De hecho, alerta de que los proyectos "penden de un hilo" por la falta de redes de transporte eléctrico.

Recuerda que la Xunta lleva aprobado un proyecto industrial estratégico, el de Triskelion --de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña)-- para la producción de metanol verde. Asimismo, fueron declarados estratégicos otros 13, en diferentes fases de tramitación, que suponen una inversión de 2.201 millones de euros y 4.325 puestos de trabajo (directos e indirectos).

Incide en que los proyectos previstos en la zona de As Pontes y Ferrol están esperando por la construcción de dos subestaciones que se incluyeron en las modificaciones de la planificación 2021-2026 después de reclamarlo la Xunta, pero que no estarán operativas hasta 2028.

Igualmente, la conselleira solicita apoyo de los partidos para presentar enmiendas al Proyecto de Ley de industria y autonomía estratégica, aprobado por el Gobierno central, al considerar que "ignora" a Galicia en la planificación energética y pone en riesgo proyectos, en lo que considera una "recentralización".

En esta línea, carga contra la "nefasta" gestión del Estado de los Perte. Sostiene que de los 41.182 millones asignados a todos los Perte, se publicaron actuaciones por valor de 24.801 (un 60% sobre el total presupuestado) y solo se resolvió el 41% (16.891 millones). "El Estado decidió unilateralmente quedarse con más de 33.500 millones de euros sin contar con las comunidades autónomas", reprueba. Denuncia que solo dos proyectos gallegos han contado con estos fondos.

Por otra parte, ha criticado la visión "catastrofista" del Bloque sobre la industria, al tiempo que le dice al PSOE que "por mucho que se esfuercen no va a ganarles en radicalismo al BNG". Define sus posturas como "demagogia e hipocresia".

"Dejemos que las empresas decidan si van a hacer sus proyectos o no", resalta. "Nosotros no sospechamos de los que quieren invertir en Galicia". "Por eso, no sé si Altri va a hacer su proyecto en Galicia o no", afirma.

Finalmente, Lorenzana ha asegurado que sus palabras sobre "comunismo del siglo XXI" no fueron por "las personas que fueron a la manifestación" del sábado, sino que: "Hablé de los líderes que secundaron la manifestación". "En ningún momento hablé de los manifestantes", asevera.

"DEJAR LA MIERDA AQUÍ" .

Enfrente, Brais Ruanova (BNG) recrimina a los populares querer "sacar el proyecto de Altri a toda costa", lo que define como el "proyecto del expolio, de las puertas giratorias, de llevar el dinero para fuera y dejar la mierda aquí", así como "volver al franquismo industrial".

Así, lamenta que la comparecencia de este martes de la conselleira busca "instalar un falso relato" que "haga frente a la contestación social" de que "es lo mismo un centro de datos que una megacelulosa". "¿Qué tiene el PP con Altri?", cuestiona.

Sostiene que los proyectos estratégicos de la Xunta "son un auténtico bluff", que únicamente en utiliza como "un arma política contra el BNG". Recuerda que con "una mano" declaran estratégico el sector de la alimentación y con la otra "ponen en riesgo a 3.000 explotaciones".

Mientras, Patricia Iglesias (PSdeG) ha denunciado la "opacidad" del proyecto de Altri, el cual "se vendió por la Xunta" como un proyecto verde de fibra textil, pero que fue "transformado en una macrocelulosa en el corazón de Galicia".

Señala que el año pasado la propia Lorenzana aseguró que la Xunta daría ayudas a Altri si no hay del Estado, por lo que "el balón vuelve a estar en el tejado de Rueda". Iglesias pide el "mismo respeto" para los empleados públicos del Estado que evalúan los requisitos de Altri para acceder a ayudas que "pide para los empleados públicos de la Xunta".

"Nos puso nerviosísimos este novedosísimo discurso del BNG", ha comenzado de forma irónica el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago, quien ha recordado el "no" del Bloque en el pasado a la AP-9 o Alcoa.

Pazos Couñago acusa a la oposición de una "industria del bulo y desinformación", a la vez que reprocha a BNG y PSdeG que antes de las elecciones decían que el proyecto de Altir "era bueno".