Buceadores voluntarios convocados por Afundación retiran más de una tonelada de basura marina en los fondos de Baiona

Buzo limpiando el fondo marino - AFUNDACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Buceadores voluntarios convocados por Afundación han retirado este sábado más de una tonelada de basura marina de los fondos de las playas de A Barbeira y Ribeira y del espigón DOCA, en Baiona (Pontevedra).

Tal y como ha trasladado Afundación en una nota de prensa, esta nueva jornada enmarcada en el programa de voluntariado Plancton ha movilizado a buceadores de la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona, de los clubes de buceo Club Subacuático Pérez-Sub, Club Terra dos Mares, La.D.C. Raspa, Club Neptuno de las Rías Baixas y Club Ugari Sub de Vizcaya y de la Asociación Galega de Pescadores Submarinos Responsables (Agpesur).

Todos ellos han realizado sucesivas inmersiones para localizar y extraer residuos acumulados en el medio marino. Mediante esta actuación, se pudieron recuperar distintos objetos, como aparejos de pesca extraviados.

Además, también hallaron residuos relacionados con la vida cotidiana y las actividades de ocio, entre ellos envases, botes, botellas, un retrete y otra serie de objetos plásticos altamente contaminantes para los ecosistemas submarinos.

Paralelamente a los equipos de buceo que trabajaban en las profundidades, el voluntariado convocado por Abanca y Afundación se encargó de las tareas de apoyo en tierra, colaborando en la recepción, clasificación y pesaje de los materiales retirados del mar a lo largo de la jornada.

Con esta nueva actuación, Plancton continúa ampliando sus resultados y alcanza casi las 162 toneladas de basura marina extraídas en el conjunto de actuaciones desarrolladas hasta ahora en bancos marisqueros, arenales y otros espacios costeros de Galicia, desde el inicio del proyecto en 2021,