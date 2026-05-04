Buscan a la artista Seila Esencia, desaparecida en Vigo el pasado 20 de abril

Buscan a la cantante Seila Álvarez (Seila Esencia), desaparecida en Vigo el 20 de abril de 2026. - SOS DESAPARECIDOS

VIGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha hecho público un comunicado por la desaparición la cantante Seila Álvarez, conocida como Seila Esencia, de la que no se sabe su paradero desde el pasado 20 de abril.

Según ha comunicado la asociación, Seila tiene 39 años de edad, mide 161 centímetros, es de complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones.

Muy activa en el ambiente musical y artístico de Vigo, participó en 2015 en el 'talent show' de TVE, 'Hit La Canción'.