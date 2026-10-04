Buscan al conductor de un vehículo portacontenedores que cayó al mar en Vilagarcía (Pontevedra)

PONTEVEDRA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo busca al conductor de un vehículo portacontenedores que cayó al mar en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), sin que por el momento se haya localizado a ninguna persona, según han informado a Europa Press desde Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112.

Este último recibió el aviso de la Policía Nacional y de una persona, que apuntaba a la posibilidad de que el conductor estuviese dentro del vehículo. Aunque inicialmente se aseguró que era un camión, desde el servicio de emergencias han precisado que se trata de una carretilla portacontenedores.

A su vez, desde Salvamento Marítimo han especificado que, tras recibir el aviso, trasladaron distintos efectivos y medios, entre ellos la Salvamar Pollux, al que se sumará un helicóptero esta tarde, el Helimer 223. Esto con Gardacostas y la presencia de la auxiliar Irmáns García Nodal.

Buceadores están trabajando en la zona para tratar de localizar a la persona que podría ir dentro del vehículo que, al parecer, estaba cogiendo una curva en la zona cuando cayó al mar.

Por parte de Salvamento Marítimo, han especificado que se ha comprobado "que el conductor no está en la cabina" y que ahora se hace una búsqueda en superficie, "intentando saber la trayectoria probable en funcion del viento y la corriente".

Desde el 112 se ha concretado que buzos del servicio de Gardacostas de Galicia han inspeccionaro la cabina "sin encontrar ninguna persona". Las puertas de la misma estaban abiertas y han señalado que no se ha encontrado a nadie aunque un particular, han añadido, comunicó "que creía que cayera una persona". "Pero por ahora no se ha encontrado", han recalcado.