Buscan a un hombre de 41 años desaparecido en Noia (A Coruña) desde el sábado

Imagen del desaparecido, Manuel Seoane Mosquera - GUARDIA CIVIL
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha difundido una alerta de desaparición de un hombre de 41 años de Noia (A Coruña) que falta desde este sábado, 14 de marzo, a las 06.00 horas.
En concreto se trata de Manuel Seoane Mosquera, de aproximadamente 1,90 metros de altura y alrededor de 90 kilos. Tiene el pelo corto de color negro y piel blanca.
En el momento de su desaparición llevaba puesto un chándal azul oscuro y una cazadora azul. Salió sin teléfono móvil, documentación ni dinero.
Según ha señalado la Guardia Civil, es una desaparición de alto riesgo y necesita ayuda urgente, ya que tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, con posibles intenciones autolíticas.