Buscan en Lugo al conductor de un turismo blanco que atropelló a un menor en patinete y se dio a la fuga

LUGO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha resultado herido este martes en Lugo tras ser atropellado por un turismo cuyo conductor abandonó el lugar del accidente sin prestarle ayuda. El siniestro se produjo poco antes de las 20.30 horas en el cruce de las calles Juana La Loca y Camiño Verde, en el barrio de O Castiñeiro.

El joven, que circulaba en un patinete eléctrico, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Según los testimonios recogidos en el lugar, el vehículo implicado es de color blanco y podría tratarse de un Seat Ibiza o un Seat León.

La Policía Local de Lugo ha abierto una investigación para identificar al conductor y localizar el turismo. De hecho, fuentes policiales aseguran que están realizando gestiones para dar con su paradero.