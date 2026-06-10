Buscan en Moaña (Pontevedra) a una joven de 19 años que falta desde este martes

Imagen de la desaparecida. - AYUNTAMIENTO DE MOAÑA

VIGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a través de redes sociales para buscar Helena Moreira Millán, una joven de 19 años que falta desde este pasado martes.

El gobierno local ha pedido que cualquier persona que tenga alguna pista del paradero de la joven, vecina de dicho municipio pontevedrés, contacte con la Policía Local.

Para ello, se ha establecido el número de teléfono 986 311 656 para informar de cualquier tipo de dato que pueda ayudar a encontrar a Helena.