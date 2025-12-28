Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego que viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo

El desaparecido es un jefe de máquinas natural de O Morrazo y su familia ya está informada

Imagen de archivo del Viking Bay, palangrero con base en Vigo.
Imagen de archivo del Viking Bay, palangrero con base en Vigo. - MINISTERIO DE PESCA
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 12:10
Seguir en

   VIGO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de búsqueda tratan de localizar a un marinero gallego, un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), que ha desaparecido en Nueva Zelanda.

   Según ha adelantado 'Faro de Vigo' y ratificado Europa Press por fuentes consultadas, viajaba a bordo del 'Viking Bay', un palangrero con base en Vigo. De este modo, su familia ya ha sido informada de la desaparición.

   Tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca, se trata de un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado