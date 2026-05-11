Buscan en Vigo a una mujer de 44 años de edad desaparecida en la tarde de este domingo

Imagen de la mujer desaparecida en Vigo este domingo. - SOS DESAPARECIDOS

VIGO 11 May. (EUROPA PRESS) -

SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición en Vigo de una mujer, de 44 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde la tarde de este domingo.

Se trata de Tamara N.M., de complexión delgada, pelo castaño, ojos marrones y verdes y 1,68 metros de altura.

Sus familiares denuncian que no saben nada de ella desde este domingo, organizando incluso una batida este lunes a las 16.00 horas en la parroquia de Beade para tratar de encontrarla.

La Policía Nacional ya investiga los hechos y SOS Desaparecidos pone a disposición el número de teléfono 868 286 726 por si alguien sabe algo de ella.