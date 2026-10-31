Buxadé (Vox) anuncia que ampliará las querellas contra el Gobierno en Galicia ante nuevas protestas en Ferrol y A Coruña

El jefe de la delegación de VOX en la Unión Europea, Jorge Buxadé, atiende a los medios de comunicación y participa en una mesa informativa, a 31 de octubre de 2026, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, ha visitado este mediodía una mesa informativa de su formación en Ferrol, desde donde ha anunciado que ampliará las querellas interpuestas contra la Subdelegación y la Delegación del Gobierno debido a una protesta simultánea contra su acto y otra concentración prevista para esta tarde en A Coruña.

Junto a la mesa de Vox, alrededor de 200 personas contrarias a la presencia del mismo se concentraron desde una hora antes de la llegada de Buxadé, con consignas antifascistas y propalestinas. No obstante, no hubo incidentes, a diferencia de lo sucedido en la visita de Santiago Abascal a A Coruña, que finalizó con disturbios y cargas policiales contra manifestantes.

El amplio dispositivo de la Policía Nacional, apoyado por agentes de la Local, impidió que ambos grupos se acercasen al acordonar una amplia zona del Cantón de Molíns, donde se instaló un punto de información que se recogió poco después de que Buxadé se dirigiese a los medios de comunicación.

El eurodiputado cargó contra los representantes gubernamentales de Galicia, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "seguir permitiendo que los actos electorales de Vox no se puedan celebrar con normalidad": "Esto no es admisible, esto no sucede en ninguna democracia moderna".

Ante las nuevas protestas de este sábado, avanzó que el partido ampliará las querellas interpuestas contra la Delegación del Gobierno y la Subdelegación de A Coruña. "Mientras ellos sigan en las calles, nosotros vamos a seguir en las calles porque por encima de todo está que la voz de los gallegos que quieren que Vox esté representado en las Cortes Generales, en el Parlamento, en Galicia y en todos los ayuntamientos de esta maravillosa región tiene que oírse", manifestó.

DEFIENDE LA ILEGALIZACIÓN DEL "MOVIMIENTO ANTIFASCISTA"

De igual modo, Buxadé defendió la ilegalización del "movimiento antifascista" y se comprometió a que, si Vox entra en el futuro Gobierno, "las calles vuelvan a ser libres para las clases medias, para las clases trabajadoras y que nadie pueda apropiarse de las calles". "Porque las calles ni son suyas, ni lo han sido nunca, ni lo van a ser jamás", insistió.

En esa línea, reconoció la "preocupación de la extrema izquierda" por la posible consecución de Vox de diputados en Galicia. "Y los va a haber", vaticinó, asegurando que hablarán de los "problemas de Galicia". "Eso es lo que ellos no quieren, simplemente se dedican a insultar, pero miren yo no veo ni una sola bandera de Galicia; en realidad no veo ni una sola bandera de España. Solo veo banderas de estados extranjeros y de organizaciones ilegales", dijo, refiriéndose a las enseñas palestinas e independentistas.

ACCIDENTE DE URDA

Sobre el accidente ferroviario de Toledo, Buxadé afirmó que "Óscar 'Muerte' y 'P.S.' son indiscutiblemente los responsables". Considera "inadmisible" que, tras la muerte de más de un centenar de personas entre los accidentes de Adamuz y Urda, "la reacción del ministro sea filtrar unos audios, al parecer incluso manipulados, y echarle la culpa a un trabajador de Adif", en sus palabras.

Además, tachó al actual Gobierno de "mafia" y lo acusó de haber puesto "en riesgo" la seguridad y la vida de los españoles. "Y ahora, subirse a un tren es una actividad de riesgo y nosotros eso no lo vamos a permitir", zanjó sobre el tema.

DEFENSA Y SEGURIDAD

El eurodiputado de Vox alegó que el motivo de su presencia en Ferrol era "hablar de defensa, de seguridad, de inversiones y de prosperidad", cuestiones que, a su modo de ver, "nunca" han sido una preocupación para los gobiernos de las últimas décadas, lo que para él supone "una pena".

En su intervención, Buxadé abogó por "un ejército moderno, equipado, armado, que sea capaz de afrontar todas las misiones que tiene". "No puede ser que España sea una nación indefensa, necesitamos muchas inversiones y además poner de manifiesto que la industria de seguridad y defensa en España es una industria modélica", dijo.

El eurodiputado se refirió a los "grandes monstruos" que son Navantia e Indra, pero también a "decenas, cientos de pequeñas y medianas empresas que están generando empleo de calidad". Al hilo, asumió un compromiso para después de las elecciones con las inversiones en defensa y seguridad y con "el empleo de calidad".