Caamaño afirma que el concierto docente con la USC "no interfiere para nada" en "tener o no tener" Medicina en A Coruña

Subraya que también habrá acuerdos con A Coruña y Vigo y dice que "no es cierto" que la UDC no conociese este convenio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, deja claro que el concierto por el cual el Servizo Galego de Saúde (Sergas) va a adscribir la docencia del Grado en Medicina en todos los hospitales de Galicia a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la única que imparte la titulación, "no interfiere para nada en la posibilidad de tener o no tener una titulación de Medicina en A Coruña".

A preguntas de los medios este miércoles en Santiago, el conselleiro ha expresado que "hay cierta confusión en todo lo que se está publicando", ya que "el Sergas concierta todos sus dispositivos sanitarios", hospitales y centros de salud, con las universidades, "siguiendo un criterio de titulación, no de territorialidad". "Eso se hace así, bajo una normativa que permite concertar diferentes titulaciones con diferentes universidades", indica.

Así, explica que estos acuerdos "son bilaterales", por lo que, igual que con la USC, habrá conciertos con la Universidade de A Coruña (UDC) y con la Universidade de Vigo (UVigo), lo que tiene unos trámites que "son dependientes de cada una de las instituciones". "A día de hoy se están tramitando estos conciertos con las tres universidades, cada una a su ritmo, y el objetivo es que una vez que estén hechos todos esos trámites, tanto por parte de ellas como por parte nuestra, llevarlos todos juntos al Consello de la Xunta", incide.

Y "estos conciertos deben permitir que la universidad que es responsable de una titulación pueda tener profesionales en los centros en los que esa docencia está descentralizada. Es una cuestión obvia, una cuestión lógica". "Eso en ningún momento impide que los profesores de las otras universidades puedan compartir la docencia clínica", ha proseguido con sus explicaciones.

"¿Si este concierto del Sergas con otras universidades interfiere con la solicitud de un título de cualquier grado? En absoluto, no tenemos capacidad para hacerlo", asegura, ya que "eso está regulado también por una normativa general".

Recuerda que el concierto parte de una "doble necesidad". Por un lado, renovar uno que está "antiguo" al ser de 2001 y haber tenido "muchas prórrogas". Por otro, una "necesidad de la realidad actual", en la que la "Facultade de Medicina de Santiago de Compostela tiene la docencia descentralizada en sexto curso y parte de quinto", dado que "hay muchos alumnos en los hospitales gallegos" y "hay profesores de la Universidad de Santiago de Compostela también trabajando en esos hospitales".

"NO ES CIERTO" QUE LA UDC "NO LO SUPIESE"

Cuestionado por las críticas de la UDC, el conselleiro ha dicho "no opinar" sobre lo que "hacen los demás". Lo que sí ha replicado es que "no es cierto" que la Universidade de A Coruña no conociese este concierto con la USC. "Eso no es cierto, eso se ha discutido en el grupo de trabajo", añade.

Caamaño remarca que "son dos cosas diferentes", pues el Sergas va a "poner a disposición" de las universidades para la "mejor formación", pero "otra cosa son las negociaciones que deben de hacer las universidades entre ellas para descentralizar la docencia".

Recuerda que el acuerdo de 2015 "permite que profesores de la Universidade de Vigo y profesores de la Universidade de A Coruña puedan dar docencia en Medicina".

"¿Qué es lo mejor para los alumnos?", se pregunta, puesto que "estos debates no llevan a ningún lado". Cuestiona si hay que centrarse "en el localismo" o "con los recursos que tiene toda la sanidad gallega conseguir los mejores alumnos". Define esto como "un debate un poco surrealista".

Con todo, vuelve a defender que para él no hace falta otra facultad de Medicina: "Con una descentralizada es suficiente".