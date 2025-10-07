Caamaño asegura "no estar preocupado" por la situación de Povisa y asegura que la equidad asistencial está garantizada

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, esta mañana en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS
VIGO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado "no estar preocupado" por la situación que atraviesa el hospital Ribera Povisa de Vigo y ha asegurado que la equidad asistencial está garantizada.
Así lo ha señalado este martes ante los medios de comunicación tras ser preguntado por la supuesta fuga de profesionales que vive dicho centro sanitario, indicando que dentro del propio acuerdo con Povisa existen mecanismos para controlar que la asistencia sanitaria se lleva a cabo dentro de los parámetros estipulados.
Pese a reconocer que él personalmente no se ha puesto en contacto con la dirección de Povisa para tratar este tema, ha dicho que la Consellería sí trabaja para atender esta situación, apuntando que "próximamente" se llevará a cabo una reunión.
En cuanto a un cambio de modelo en el futuro, Caamaño ha dicho que el acuerdo actual es de cara a dos años. "A partir de ahí, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente", ha sentenciado.