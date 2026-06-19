Caamaño, crítico con la "parálisis absoluta" del Ministerio con el Estatuto Marco: "Necesitamos responsabilidad"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios este viernes, en Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño , ha reiterado sus críticas a la actitud del Ministerio de Sanidad, donde ve una "absoluta parálisis" para ponerle fin a las huelgas médicas contra la reforma del Estatuto Marco que promueve el Gobierno central.

El responsable del departamento sanitario, Antonio Gómez Caamaño, junto con gerente del Sergas, Luis León, ha mantenido un encuentro de trabajo telemático con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga.

Gómez Caamaño ha mostrado además su preocupación por el impacto que los paros vayan a tener en las listas de espera, sobre todo si la huelga se convierte en indefinida tras el verano, tal y como ha advertido el comité de huelga si no hay avances en las negociaciones.

Ante esta situación, el conselleiro ha reiterado que trabajan en un plan de contingencia para tratar de atajar las consecuencias.

En sus declaraciones a los medios de este viernes, tras la reunión, el responsable sanitario también ha hecho balance de los actos médicos suspendidos; un total de 270.844 desde el inicio de las convocatorias de huelgas en el mes de diciembre. En concreto, 5.758 cirugías, 156.168 consultas hospitalarias; 91.365 consultas de atención primaria; y 17.553 pruebas.

"Hago un nuevo llamamiento al Gobierno central para intentar atajar estas huelgas que están suponiendo una sangría en las listas de espera de todas las comunidades autónomas. Necesitamos un poco de responsabilidad y sensibilidad hacia los pacientes que están detrás de esas suspensiones", ha defendido.

SEGUIMIENTO DEL VIERNES

Asimismo, el conselleiro ha dado los datos de seguimiento de la huelga para este viernes, última jornada de paro de esta semana. De media, en el turno de mañana, el respaldo ha sido del 18,15% -algo más elevado que el resto de la semana, que se ha mantenido en torno a un 15%-.

También ha detallado los actos asistenciales suspendidos esta semana. Cada día, ha apuntado, se han suspendido alrededor de 150 cirugías, 5.000 consultas de atención hospitalaria, 1.100 consultas de primaria y 1.200 pruebas complementarias.

Por su parte, el sindicato O'Mega cifra el seguimiento en un 82%.

Según los datos recabados por Sanidade, más detalladamente, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas alcanzó el 25,17%. En cuanto a los comarcales, el respaldo ha sido del 13,15%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 24,17%.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo ha sido del 2,92%. Si se tienen en cuenta ambos niveles asistenciales, el seguimiento ha sido del 18,31%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,90% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,12% en el de Compostela; el 18,24% en el de Ferrol; el 23,47% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 26,89% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 25,67% en el de Pontevedra; y el 29,61% en el de Vigo.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 2,38% en el Hospital Público de Cee; el 20,59% en el de Barbanza; el 7,56% en el de A Mariña; el 15,79% en el de Monforte de Lemos; el 11,48% en el de O Barco de Valdeorras; el 10,17% en el de Verín; y el 22,08% en el de O Salnés.

En atención primaria, en el turno de primaria, por áreas sanitarias, el respaldo ha sido el que sigue: en el área de A Coruña e Cee, del 1,38%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 1,78%; en la de Ferrol, 3,05%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,55%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,61%; en la de Pontevedra e O Salnés, 3,26%; y en la de Vigo, 5,67%.