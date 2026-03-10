Caamaño cuestiona la voluntad de O'Mega para "hablar" y dice que limitar agendas no va a resolver los problemas de la AP

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa junto a otros cargos de su departamento - XUNTA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha cuestionado la voluntad del sindicato médico O'Mega para "hablar" en el marco de la huelga indefinida que mantienen y ha asegurado que limitar las agendas de pacientes "no va a solucionar los problemas de la Atención Primaria".

"Hay que querer hablar y saber de qué se quiere hablar. Creo que el problema que tiene O'Mega a día de hoy es que no tienen muy claro de qué quiere hablar", ha dicho el conselleiro en una rueda de prensa en la que ha recordado que la Xunta ya trabaja en la reforma de la atención primaria en el marco de la mesa sectorial, en la que hay otros cinco sindicatos que, según ha dicho, están "haciendo aportaciones continuamente".

El conselleiro se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este martes en una rueda de prensa por la advertencia trasladada por el sindicato médico en la jornada del lunes, en la que avanzó que médicos de hospitales iban a dejar de prestar su actividad voluntaria, las conocidas como "peonadas", en marco de la huelga de la Atención Primaria.

Al respecto, el titular de Sanidade ha dicho que, por el momento, la consellería solo ha recibido esta comunicación de suspensión de la actividad voluntaria en Vigo y en Pontevedra y, según ha apuntado, de forma "previa" a la advertencia de O'Mega. Además, ha señalado también que las reivindicaciones que se trasladan "se enmarcan realmente en la huelga por el estatuto marco" contra el Gobierno central.

Tras ello, ha argumentado que la "voluntad de diálogo" de su departamento para mejorar la situación de la Atención Primaria "está más que demostrada". "Estamos hablando con cinco sindicatos, uno de ellos de médicos", ha insistido Caamaño, que se ha preguntado si "O'Mega quiere hablar o no quiere hablar" y ha incidido en que "las cosas" que esta organización traslada "ya se están hablando".

Asimismo, ha censurado que la organización reclame el cambio de interlocutores para que estén presentes o él mismo como conselleiro o el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. "La consellería habla por la gente que tiene que estar en la mesa de negociación, no va a cambiar la actitud, es totalmente incoherente", ha dicho para preguntarse qué pasaría si fuese el Ejecutivo gallego el que pidiese el cambio de interlocutores por parte de los sindicatos por considerar que estos no están capacitados.

Así las cosas e interpelado sobre si hay alguna vía de negociación abierta con esta organización, Caamaño ha subrayado que la voluntad de la Xunta es el fin de la huelga, pero que para ello necesita la colaboración de la otra parte. "Si quieres hablar de la primaria, pues únete al resto de sindicatos que están hablando de la primaria. Limitar el debate al número de consultas no es riguroso, porque no va a solucionar el problema de la primaria, que es mayor que eso", ha sostenido.

Este martes la Consellería de Sanidade ha cifrado el seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por O'Mega en el turno de mañana en el 4,44%.

Por áreas sanitarias, el departamento autonómico ha señalado que el seguimiento en la de A Coruña y Cee fue del 4,99%; en la de Ferrol, 3,13%; en la Santiago de Compostela y Barbanza, 4,1%; en la de Lugo, A Mariña y Monforte, 1,79%M; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,52%; en la de Pontevedra y O Salnés, 6,31%; y en la de Vigo, 7,41%.

El Servizo Galego de Saúde ha indicado que cuenta en la jornada de este martes con la cobertura del 100% de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Además, ha señalado que, a consecuencia del paro, en seis jornadas de huelga se han suspendido 30.574 consultas en Galicia.