Caamaño defiende las medidas tomadas para mejorar la sanidad y responde al PSdeG: "Somos una consellería muy abierta"

Fotos Xunta / Sanidade / O Conselleiro De Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Fai Declaracións Aos Medios - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido las medidas tomadas por su departamento para mejorar la situación de la sanidad pública gallega y ha respondido a las críticas del PSdeG asegurando que la que dirige es "una consellería muy abierta" a todas las propuestas de mejora.

El titular de Sanidade se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las críticas formuladas por el portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, que afirmó que la Xunta adopta ahora medidas que rechazaba cuando las proponía su formación y denunció que la "soberbia" del departamento autonómico "cuesta años de retraso".

Al respecto, el conselleiro ha sostenido que "se trata de la perspectiva de la oposición" y ha asegurado que la Consellería de Sanidade "es muy abierta a cualquier tipo de iniciativa". "Es muy fácil cuando presentas medidas, decir que estas medidas ya las presenté yo antes. Eso no es así", ha subrayado.

Gómez Caamaño ha subrayado que Sanidade tomó "medidas muy contundentes" como la reforma de la Atención Primaria. "El simple hecho de implantar aquí en la consellería una dirección específica para tratar el problema, cambiar la estructura gerencial de las áreas sanitarias y también realizar importantes modificaciones en los centros salud, tanto en el planteamiento del liderazgo y de gestión, como a la hora del trabajo y de la sobrecarga que tienen los médicos de Atención Primaria", ha ejemplificado.