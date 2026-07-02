Caamaño dice que la espera para Atención Primaria es de "seis días" e insiste en que la asistencia "está garantizada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado que los tiempos de espera media en Galicia para conseguir cita con el médico de Atención Primaria se sitúa en "seis días" y ha insistido en que la asistencia sanitaria "está garantizada".

Así lo ha señalado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, tras visitar en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago, la Unidad Técnica de Apoyo a la Atención Primaria.

"En cuanto a los tiempos de espera, la media en Galicia está, en este momento, en seis días y varía en función del área sanitaria. El porcentaje de cupos en toda Galicia que tiene hueco en un plazo menor de cuatro días está cerca del 70%. Alcanza el 90% en Ourense y el 80% en Lugo. Creo que está muy bien", ha apuntado.

El titular de la cartera sanitaria gallega ha señalado que los huecos de la aplicación del Sergas "están habilitados para 15 días". Así, ha apuntado que los ciudadanos que "no consigan" cita por la aplicación o por teléfono "tienen que acudir al centro de salud".

"Si ese paciente necesita una atención urgente, se le va a ver ese día. En los casos que necesitan realmente asistencia, el tiempo de espera es cero", ha asegurado.