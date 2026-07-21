Caamaño reconoce "reprogramaciones" de operaciones en el Cunqueiro por falta de personal de Enfermería

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reconocido este martes la cancelación de operaciones en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de personal de Enfermería en el centro, que impide la apertura de nuevas camas necesarias para la atención de los pacientes.

Ante los medios de comunicación, el responsable sanitario autonómico ha dicho que "él habla de reprogramación, no de cancelación", ya que todas las intervenciones quirúrgicas suspendidas ya han sido reprogramadas.

Todo ello, según ha subrayado, "por una serie de circunstancias" que, tal como ha reivindicado, no tienen que ver con un "déficit de camas". "Existen camas de sobra", ha apuntado, indicando que el problema está en la falta de personal de Enfermería, "coincidiendo al mismo tiempo con un pico de asistencias en servicios de Urgencias, con mayor flujo también de pacientes que necesitan ingresar".

"Entonces, como las camas no se pueden abrir sin enfermería, pues hay este problema", ha apostillado, insistiendo en que en todos los casos ya han sido reprogramadas.

Todo ello después de que en las últimas semanas hayan salido a la luz varios casos de cancelaciones de operaciones en el Álvaro Cunqueiro, indicando algunas informaciones que este mismo lunes tuvieron que ser suspendidas hasta 12 intervenciones.

ABEL CABALLERO

Ante esta situación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha tardado en salir al paso para criticar el "deterioro" de la sanidad pública en la ciudad, asegurando que la Xunta "no quiere dedicar recursos sanitarios" a Vigo.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha lamentado esta cancelación de operaciones por la falta de personal de enfermería, pese al "inmenso esfuerzo" de los trabajadores sanitarios.

Caballero ha aprovechado para cargar también contra el PP local que, a su juicio, está "callado" y "a las órdenes" del presidente autonómico, Alfonso Rueda.