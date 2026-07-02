Caamaño, sobre la suspensión de cirugías en el CHUVI: "Fue un déficit puntual en la lista de contratación de enfermeras"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha afirmado que la suspensión de "ciertas" cirugías en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) ha sido consecuencia de un "déficit puntual" en la lista de contratación de enfermeras.

Así lo ha señalado este jueves, a preguntas de los medios, tras visitar en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago, la Unidad Técnica de Apoyo a la Atención Primaria.

"Fue una situación puntual. Tuvieron que suspenderse ciertas intervenciones quirúrgicas y no eran ni urgentes, ni prioritarias ni de procesos de garantía, y se van a reprogramar en los próximos días", ha detallado el conselleiro.

En este sentido, el conselleiro ha indicado que no le consta que en otras áreas sanitarias se registrase este contratiempo y ha puntualizado que "no fue un problema de camas", sino de un "déficit puntual" en la lista de contratación de enfermeras.