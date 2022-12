Caballero asegura que o estudo informativo da Saída Sur ferroviaria de Vigo será licitado "de forma inmediata"

VIGO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegurou este mércores; após a reunión técnica mantida co Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma); que o estudo informativo da Saída Sur ferroviaria de Vigo será licitado "de forma inmediata".

Nun audio remitido aos medios de comunicación, Caballero sinalou que o Goberno de España deu as dúas opcións que "se van a considerar".

Segundo avanzou Caballero, en ambas opcións recóllese que a Saída Sur pasará "absolutamente afastada das vivendas" por debaixo da rúa Urzáiz, a 15 metros de distancia do soto máis baixo, e continuará por baixo da rúa México, collendo sempre viarios públicos, até a Avenida de Madrid.

"A partir da Avenida de Madrid xa hai dúas opcións, unha máis pegada a esta estrada e outra máis á dereita. As condicións do Concello de Vigo é que o ferrocarril non toque superficie en ningún lugar da cidade e as dúas opcións que baralla o Goberno de España son todas en túnel", engadiu.

O rexedor vigués tamén quixo mostrar a súa "satisfacción" coas cuestións expostas pola Administración central. "Isto pon de relevo que a Saída Sur vai a velocidade de cruceiro. Xa temos as opcións e, por tanto, o que pode ser e o que vai ser a Saída Sur ferroviaria", comentou.

Así mesmo, Caballero avanzou que o estudo informativo da Saída Sur ferroviaria de Vigo será licitado "de forma inmediata" aínda que non quixo dar datas xa que "lle corresponde ao Ministerio de Transportes anuncialo".

"A reunión deste mércores foi moi importante. O que a Vigo lle importa é o tren con Oporto, iso é o central, e, o que o Goberno de España exponnos, ten todo o apoio e todo o aval do Concello de Vigo", sentenciou.