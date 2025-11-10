Caballero asegura que la ocupación hotelera supera el 86% para este fin de semana gracias al encendido de las luces

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad el año pasado. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que la ocupación hotelera para este fin de semana en la ciudad, fecha en la que se producirá el encendido de las luces de Navidad, supera el 86%.

En un audio difundido a los medios de comunicación, el regidor ha reivindicado el "lleno total turístico" que supone esta fecha para la ciudad, subrayando que se trata del "fenómeno turístico más importante de Galicia que hubo nunca".

Él ha apostillado que el empuje de la Navidad de Vigo se nota no solo en el resto de la provincia de Pontevedra, sino también en Ourense y en Santiago. Además, ha vuelto a aprovechar para cargar contra la Xunta y contra la Diputación, por "estar en contra" y "apoyar a aquellos grupos que quieren apagar la Navidad", según ha dicho.

Entre otras cuestiones, en otro audio grabado y enviado a la prensa, Caballero ha dicho que el Bus de la Navidad de Vigo arrancará el domingo 16, con una imagen "distinta" e iluminación. El recorrido será de 45 minutos.