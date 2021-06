Caballero (PSdeG) recibe la primera dosis de Pfizer y valora como "un éxito" la estrategia de vacunación

VIGO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha recibido este jueves en Vigo su primera dosis de la vacuna contra la Covid, y ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios, al tiempo que ha recalcado que la estrategia de vacunación está siendo "un éxito fundamental".

En declaraciones a los medios tras ser inoculado con la primera dosis de Pfizer, el líder de los socialistas gallegos ha señalado que 2020 ha sido el año de la Covid-19, mientras que 2021 está siendo "el año de la vacunación". "Yo soy de 1975, tengo 46 años y he recibido mi primera dosis de Pfizer, todo ha ido bien, y si me hubiera tocado otra, me hubiera puesto otra", ha afirmado a la salida del Instituto Ferial de Vigo.

Gonzalo Caballero ha subrayado que la vacunación "permite evitar situaciones de enfermedad grave" y también se está estudiando si permite reducir la transmisión e infección por el virus. Por ello, ha hecho un llamamiento para que la campaña de inmunización "siga adelante, con la mayor celeridad" y con todos los ciudadanos "cumpliendo las pautas que dan las autoridades".

Finalmente, el secretario xeral del PSdeG ha querido agradecer el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad, que desde marzo del año pasado, hacen "el mayor esfuerzo" y actúan con "el mayor compromiso" para defender "la vida y la salud" de los ciudadanos.