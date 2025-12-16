Caballero señala la "equivocación" del PSdeG en el caso Tomé, pero elude pronunciarse sobre el futuro de Besteiro

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero (i), y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (d), en el XV Congreso Regional del PSdeG, en marzo de 2025. - César Martínez - Europa Press - Archivo

VIGO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha constatado este martes que la dirección del PSdeG "se equivocó" en la gestión de las denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por haber reaccionado tarde, pero ha eludido pronunciarse sobre si el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro al frente del partido en Galicia está en cuestión.

En declaraciones a Europa Press, el regidor socialista ha señalado que la cúpula del PSdeG no actuó correctamente, al dejar pasar un mes y medio desde que tuvo conocimiento de la situación, y ha añadido que fue "un error" no comunicarla a la responsable de Igualdad, Silvia Fraga, "una persona de una enorme sensibilidad y trayectoria feminista".

Abel Caballero ha reconocido que, una vez que se hicieron públicas las denuncias, el PSdeG "sí actuó rápidamente", y Tomé dejó de ser miembro del partido, renunció a la Diputación de Lugo "y se le pidió el acta". "Pero es cierto, arrancaron tarde públicamente (...), no se siguieron los protocolos, que era decirlo rápidamente a los que tenían que tomar decisiones", ha añadido.

El alcalde ha admitido que "hay una enorme sensibilidad" en el PSdeG por lo ocurrido, que se traslada en el manifiesto de apoyo a Silvia Fraga, rubricado, entre otras, por la alcaldesa de A Coruña o por el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

"LA BUENA LÍNEA", MARCADA POR CARMELA SILVA

El regidor olívico ha afirmado que "es un manifiesto bien hecho", pero ha matizado que, en lo concreto, él se adhiere a la carta publicada por la presidenta del PSdeG y teniente de alcalde en Vigo, Carmela Silva, en el diario Faro de Vigo (ni Caballero ni Silva han suscrito el manifiesto).

Caballero ha subrayado que Carmela Silva, en su texto, analiza lo ocurrido y "plantea una forma de actuar a partir de ahora, cómo tiene que ser", en lo que ha calificado como "la buena línea para continuar".

Al respecto, ha puesto en valor el papel de "personas tan importantes" como la también senadora viguesa en la lucha por la Igualdad, y ha insistido en que, ahora, "lo primero es atender a este caso concreto" y trabajar para tener unos "protocolos claros", "buscar una forma distinta" de actuar y hacer con rapidez "y muchísima transparencia".

LIDERAZGO DE BESTEIRO

Cuestionado acerca de si esta crisis pone en cuestión el liderazgo de Gómez Besteiro como secretario xeral del PSdeG, Abel Caballero ha eludido pronunciarse sobre el futuro del lucense, argumentando que hace tiempo que no participa en las cuestiones orgánicas del partido en Galicia.

"No sé qué está sucediendo en el ámbito orgánico, no sé si hay un cuestionamiento en este momento", ha afirmado, aunque ha reconocido que, si hubiera ese cuestionamiento, "sin ninguna duda, Vigo tendrá algo que decir, como lo tendrá que decir toda Galicia". "Si hay algún cuestionamiento, esto es un partido político y la gente es libre de plantear lo que desee", ha apuntado.

Finalmente, con respecto a la situación del PSOE a nivel nacional, con otras denuncias por acoso, Caballero se ha remitido a las palabras de Pedro Sánchez, que reconoció "errores", pero ha reivindicado el papel del socialismo, "liderando" el feminismo y la lucha por la igualdad desde hace décadas en España.

Para el alcalde de Vigo, el feminismo ya se ha convertido en una "revolución", en la que "hombres y mujeres" del PSOE están. "Estamos todos, en la revolución del feminismo y de la Igualdad", ha zanjado.