El cadáver hallado el sábado en Monteferro, Nigrán, era el de un vecino de Cangas de 43 años

VIGO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver momificado, hallado el pasado fin de semana en Monteferro, en Nigrán (Pontevedra), pertenecía a un vecino del municipio de Cangas, Cristian L.M., de 43 años, según han confirmado fuentes de la investigación.

El cuerpo fue encontrado por unos senderistas el pasado sábado, y presentaba un avanzado estado de descomposición y momificación. Así, tras dar la alerta, el 112 movilizó a efectivos de la Policía Local y del GES del Val Miñor para recuperar el cadáver, que estaba en una zona de difícil acceso.

La autopsia ha permitido la identificación, y se ha confirmado que se trataba de este vecino de Cangas, conocido como 'Panu', y que ha sido incinerado este martes en esa localidad de O Morrazo, en la intimidad familiar. Fuentes de la investigación han confirmado también que el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad.