Cae en Sada un grupo criminal que cometió robos en A Coruña, Lugo y Asturias con el método del alunizaje

Imagen facilitada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación liderada por el Equipo ROCA de A Coruña y con el apoyo de unidades de la 1ª Compañía, ha procedido a la detención de cuatro personas (tres varones --uno menor-- y una mujer) como supuestos integrantes de un grupo criminal itinerante responsable de una oleada de robos con fuerza en el noroeste peninsular --en las provincias de Lugo, A Coruña y Asturias--.

Según informa en un comunicado, la denominada 'Operación Forcarei' se inició tras detectarse un incremento de robos en establecimientos (hostelería, estancos y talleres) mediante el procedimiento de alunizaje --impacto de vehículos contra los cierres de los locales--.

La investigación permitió localizar en la localidad de Sada dos vehículos que figuraban como sustraídos. Tras establecerse un dispositivo de vigilancia, los agentes identificaron una vivienda de uso turístico que el grupo utilizaba como base de operaciones temporal. Esta estrategia de alojamiento efímero era empleada por los sospechosos para evitar ser localizados y para desplazarse rápidamente entre diferentes provincias.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar en la madrugada del pasado 18 de enero. Los agentes interceptaron a los sospechosos en el momento en que se disponían a abandonar su refugio a bordo de uno de los vehículos robados, con la intención, apunta la Guardia Civil, de perpetrar un nuevo asalto "de forma inminente".

PERSECUCIÓN

Al detectar la presencia policial, los detenidos emprendieron una huida, mostrando, remarca la Guardia Civil, "un total desprecio por la integridad de los agentes que conformaban el dispositivo de cierre, quienes llegaron a estar en grave peligro debido a las maniobras evasivas y la violencia de la fuga".

La persecución finalizó a escasos metros, tras colisionar el vehículo de los sospechosos contra el mobiliario urbano, momento en el que se procedió a su captura.

EFECTIVOS HALLADOS

Posteriormente, bajo mandamiento judicial, se realizó el registro de la vivienda turística en Sada, donde los agentes hallaron llaves de diversos vehículos sustraídos; así como dinero en efectivo y terminales móviles.

También casi 50 cajetillas de tabaco de procedencia ilícita, prendas de ropa utilizadas supuestamente en los asaltos (guantes, pasamontañas) y herramientas especializadas para la comisión de robos (linternas, mandos de garaje, y útiles de fuerza).

DELITOS IMPUTADOS

A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos, daños, contra la seguridad del tráfico e integración en grupo criminal.

En total, se han recuperado tres turismos sustraídos en Culleredo, Vedra y Llanera (Asturias), además de una minimoto también robada en territorio asturiano. Entre los hechos esclarecidos destaca el asalto por alunizaje cometidos en un establecimiento de Brión y Curtis y varios en Asturias, siguiendo el patrón habitual de causar graves daños materiales para acceder rápidamente al botín.

INGRESO EN PRISIÓN DE UNO DE LOS DETENIDOS

Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los detenidos y el internamiento en un centro de reeducación para el menor de edad. Los otros dos implicados han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.

La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, ya que la operación continúa abierta.