La caída de una catenaria provoca un incendio forestal en el entorno del parque de Bens, en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La caída de catenarías podría estar detrás del incendio forestal que se originó a primera hora de la noche del domingo en el entorno del parque de Bens, en A Coruña.

Según la información facilitada por los bomberos de la ciudad herculina, la posible caída de catenarias fuera de la zona de planta de residuos podría estar detrás del fuego que llegó a afectar al tráfico a empresas del entorno.

En la extinción del fugo han participado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de A Coruña, el consorcio de bomberos de A Coruña (con cuatro motobombas y cuatro cuadrillas de Moeche, Narón, Montesalgueiro y Rus), la Policía Local y la Policía Nacional.

El fuego se dio por sofocado en torno a las 4.00 horas, pero no será hasta esta mañana cuando la empresa designada de suministro eléctrico evalúe la zona afectada.