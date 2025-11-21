La Cámara gallega insta a la Xunta a pedir al Ayuntamiento de Vigo que permita la señalización oficial del Camino

Archivo - Monolito que señala el paso del Camino de Santiago en la Avenida de la Constitución, esquina a Fray Ceferino González. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego, con los votos a favor del PP y la abstención del BNG, ha aprobado una Proposición No de Ley para instar a la Xunta a reclamar al Ayuntamiento de Vigo un "cambio de postura" y que permita la señalización oficial del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, "con el fin de mejorar las condiciones y la proyección" de esta ruta.

"Vigo es la única ciudad europea sin señalización oficial del Camino de Santiago por la cerrazón de su alcalde. La Xunta, los hosteleros, el PP de Vigo y toda la ciudad reclama su instalación pero el alcalde se niega a dar permiso para que la Xunta lo señalice", ha lamentado el diputado popular Miguel Fidalgo.

Fidalgo, que ha sido el encargado de defender esta iniciativa en el marco de la Comisión 6.ª, Industria, Energía, Comercio y Turismo este viernes en el Parlamento gallego, ha denunciado que "la falta de señalización no solo afecta a los peregrinos, sino que también priva a Vigo de los beneficios económicos y culturales que lleva el turismo asociado al Camino".

En este contexto, ha insistido en que la señalización de la ruta en la ciudad olívica es "insuficiente", lo que puede dificultar la orientación de los peregrinos y "restar atractivo a la experiencia de recorrer la ruta", tal y como ha asegurado.

Por su parte, la diputada nacionalista Carmen González, que ha anunciado la abstención del BNG respecto a esta PNL, ha advertido de que la Xunta "también deja que desear" en cuanto a señalización y ha afeado a los populares que "esta iniciativa no va de señalización del Camino de Santiago, sino que va de confrontación y de una lucha partidista entre el PP y el PSOE".

"Porque sí, es un tema importante, pero no veo a los vigueses y a las viguesas reclamando diariamente que pongamos flechas amarillas, porque el problema no son las flechas amarillas, sino encontrar temas con los que enfrentar a nuestra ciudad", ha lamentado.

En la misma línea, ha reprochado al PP y al PSOE que "no se enfrenten por temas tan importantes como el empleo" y ha acusado a ambas formaciones de "apostar por el monocultivo". "En el caso del PP por el monocultivo del Xacobeo y, en el caso del PSOE, por el de la Navidad".

"LO QUE PRETENDEN ES CONFRONTAR"

Por su parte, la diputada socialista Lara Méndez ha afeado al PP que "lo único que le interesa turísticamente es el Camino" y ha recordado que "la promoción en Turismo baja en un millón de euros" en los presupuestos de la Xunta para el año 2026.

"Lo que pretenden con esta iniciativa es confrontar y utilizar al Parlamento para arremeter contra al alcalde de Vigo", ha aseverado Méndez, que ha instado a los populares a "dejar a los alcaldes tomar decisiones, tener autonomía y no usar el Parlamento para tutelar a los alcaldes".

Sin embargo, el diputado popular ha acusado a la socialista de "manipular y confundir" y ha insistido en que el objetivo de esta iniciativa "no es confrontar, sino pedir al alcalde de Vigo que permita a la Xunta señalizar el Camino".

Por todo ello, ha instado a la Xunta a que se dirija al Ayuntamiento de Vigo para "permitir la señalización oficial del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, coordinándose con la Xunta para la instalación de indicadores claros y visibles en puntos estratégicos".

Así como revisar la postura --que ha calificado de "hostil y sectaria"-- del alcalde sobre el Camino de Santiago, "promoviendo una comprensión más amplia de los beneficios culturales y económicos que esta ruta ofrece a Vigo".

Además de "fomentar la colaboración entre el Ayuntamiento, la Xunta y las asociaciones de hostelereos y de peregrinos para desarrollar una estrategia de promoción del Camino de Santiago en Vigo", ya que, tal y como ha defendido el diputado popular Fidalgo, "el Camino es una historia de éxito y por eso la critican".