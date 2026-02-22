La Cámara prevé aprobar este martes por la vía de urgencia la ley para desgravar material escolar comprado en efectivo

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

El acuerdo firmado con Altri y la financiación local centrarán las preguntas de Pontón y Besteiro al presidente Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, xx (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Galicia acogerá este martes el debate, por la vía de urgencia y lectura única, del anteproyecto de Ley que incluirá el pago en efectivo para las deducciones fiscales en libros y material escolar, un texto aprobado por el Consello de la Xunta el pasado lunes.

Con esta acción, el Gobierno gallego busca acelerar la aprobación de la norma, reduciendo los plazos, para que las familias puedan acogerse a la deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar aunque comprasen los libros en efectivo, una opción que no se incluía en la medida aprobada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026.

La sesión, que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de febrero, incluirá la comparecencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien abordará la situación del transporte ferroviario en Galicia.

SESIÓN DE CONTROL

En la cita política, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a las preguntas que los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG), y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), le harán en la sesión de control sobre el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) y la financiación local.

En el pleno, los socialista buscarán poner el acento en las políticas de igualdad de género, con una pregunta urgente para reclamar una estrategia dirigida a prevenir la desinformación y los discursos de odio por razón de género, especialmente entre la juventud.

También presentarán una proposición no de ley para que el Gobierno gallego impulse una evaluación exhaustiva de las diferencias de sexo en las excedencias y reducciones de jornada por cuidados y, a raíz de este informe se ponga en marcha un conjunto de medidas concretas para reducir el sesgo de género en las excedencias y reducciones de jornada por cuidados.

En materia de política social, defenderán una moción para reclamar al Gobierno gallego un Plan de choque para reducir a la mitad las listas de espera en dependencia y garantizar que ninguna persona tenga que esperar más de tres meses para recibir una prestación reconocida. Además, reclamarán un refuerzo estructural del Servizo de Axuda no Fogar.

Además, defenderán a través de una proposición no de ley que la Xunta complemente el programa del bono alquiler con fondos propios para garantizar la cobertura del cien por cien de las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos.

Por último, incluirán dos preguntas orales sobre el incumplimiento de los compromisos y acuerdos adquiridos en la fusión de los ayuntamientos de Oza y Cesuras y sobre lo que califican de "estado lamentable" de las instalaciones del CEIP Xunqueira I, de Pontevedra.

PETICIÓN DEL BNG SOBRE ALTRI

Por su parte, la líder del Bloque, Ana Pontón, preguntará a Alfonso Rueda por los motivos por los que "oculta la información sobre los compromisos adquiridos por la Xunta, a través de la Sociedad Impulsa, con Altri". Una "falta de transparencia" que, conforme ha recordado, motivó que el BNG presentase un recursos judicial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Aprovechando la proximidad del 8 de marzo, el BNG interpelará también en el pleno a la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la "situación de desigualdad socioeconómica que padecen las mujeres gallegas, en especial, en lo que respecta a condiciones de trabajo y salarios".

El BNG también quiere que Fabiola García de explicaciones por la "precariedad" que soportan las mujeres en sectores profesionales feminizados que dependen directamente del departamento autonómico como el de los cuidados en el SAF, las residencias o los centros de discapacidad.

Además, entre las iniciativas que el Bloque llevará al próximo pleno figura una proposición no de ley para reclamar al Gobierno del PP que garantice a los centros educativos los medios suficientes para ala atención a la diversidad; así como una interpelación a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, sobre la situación que sufre la pesca y el marisqueo agravada por los temporales de este año y la "falta de regulación del vaciado de los embalses".

En el próximo pleno, el diputado de Democracia Ourenasana, Armando Ojea, interpelará al Gobierno gallego sobre los trabajos puestos en marcha por la Xunta para paliar los daños provocados por los incendios forestales de agosto del 2025.

INICIATIVAS DE LOS POPULARES

En cuanto a las incitativas del PPDeG, el grupo mayoritario presentará una proposición no de ley sobre los fondos estatales de la Nueva Economía de la Lengua para reclamar al Gobierno central la transferencia de la totalidad de los solicitados.

Asimismo, el PPdeG defenderá a través de una proposición no de ley que la Xunta presente alegaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional para defender las competencias que tiene Galicia en la gestión de la dependencia tras el recurso del Gobierno al plan de choque de Galicia. Además, reclaman que el Estado aporte abone la deuda pendiente y la cofinanciación del 50% que le corresponde.

En el apartado de preguntas al Gobierno, el PP se interesará por las acciones que adopta la Xunta para que el Ejecutivo estatal de información sobre la modificación del Reglamento general de Costas; preguntarán por las inversiones realizadas por la Administración autonómica en la muralla de Lugo, así como por las principales líneas de ayuda para apoyar a las personas trabajadoras autónomas.