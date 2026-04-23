Cambio de tendencia en la compraventa de viviendas en Galicia: desplome del 12% en febrero

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró la compraventa de 1.965 viviendas en febrero de 2026, lo que supone un desplome del 12% en comparación con el mismo mes del año anterior (cuando fueron 2.234), según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

De este modo, Galicia se anota por segundo mes consecutivo una caída interanual, en este caso más acusada que el 1,7% que experimentó en enero.

Este frenazo apunta a un cambio de tendencia en comparación con el incremento del 14,2% experimentado en Galicia en el conjunto de 2025, año en el que se alcanzó un número de operaciones (27.035) solo superado en 2007, en pleno 'boom' de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, el recorte de Galicia en febrero es el tercero mayor entre comunidades, solo superado por Murcia (-14,8%) y La Rioja (-12,5%). La compraventa de viviendas bajó en España en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones,

En ocho autonomías se vendieron el pasado mes de febrero más viviendas que en igual mes de 2025 y en nueve se vendieron menos. Destacan los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%).

Del total de transmisiones, la mayoría era vivienda usada (1.539) y el resto nueva (426). Casi toda era vivienda libre (1.918), con solo 47 protegidas.

En febrero se realizaron un total de 3.806 operaciones sobre viviendas en Galicia. Además de las 1.965 compraventas, 955 fueron herencias, 35 donaciones, 6 permutas, así como 845 de otro tipo.

FINCAS TRANSMITIDAS

De forma global, durante febrero se transmitieron en la comunidad gallega 9.571 fincas, de las cuales son 7.275 urbanas y 2.296, rústicas.

Las transmisiones de 7.275 fincas urbanas fueron mediante: 3.771 compraventas, 1.612 herencias, 57 donaciones, 24 permutas y 1.811 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.296 transmisiones sobre fincas rústicas: 931 herencias, 711 compraventas, 21 donaciones, 23 permutas y 610 operaciones de otro tipo.

DATOS ESTATALES

Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

El 93,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero fueron viviendas libres y el 6,3%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.938 operaciones, las mismas que en febrero de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, hasta un total de 3.751 transacciones.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas subió un 3,8%, con avances del 1,7% para las viviendas nuevas y del 4,5% para las usadas.

En los dos primeros meses del año, las compraventas de vivienda bajaron un 2,8% respecto al mismo periodo de 2025, con retrocesos del 2,7% en el caso de las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,8% en las de viviendas de segunda mano.